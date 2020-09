Magazine Bruno Gagliasso: “Amigos brancos, repitam: racismo reverso não existe”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Ator se surpreende com discussão sobre o tema em 2020 no Twitter e faz texto explicativo em redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Ator se surpreende com discussão sobre o tema em 2020 no Twitter e faz texto explicativo em redes sociais. (Foto: Divulgação/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso, que é pai de dois filhos, Titi, de 7 anos, e Bless, de 4, da união com Giovanna Ewbank, ambos adotados no Malawi, perdeu a paciência no Twitter ao ver uma discussão sobre racismo reverso tomar conta do microblog. “Caros amigos brancos, repitam comigo: RACISMO REVERSO NÃO EXISTE. Em nenhuma hipótese, em nenhuma condição, em nenhuma situação”, ensinou o ator de 38 anos, neste sábado (19) – ele ainda fez um longo texto no Instagram falando sobre racismo estrutural.

O tema teria surgido no Twitter depois que uma rede de lojas, Magazine Luiza, anunciou um programa de trainees destinado apenas a candidatos negros, como forma de ampliar “a voz da sua negritude no processo de digitalização no Brasil”. Mas teve quem não gostasse da iniciativa, alegando que se tratava de racismo contra pessoas brancas.

No Instagram, Bruno desenvolveu seu raciocínio, em um texto repostado por Giovanna. “Preciso bater um papo com você, meu irmão branco. Um papo reto aqui entre nós que não somos o topo da pirâmide, mas estamos bem distantes da base. A gente precisa conversar sobre um monstro horroroso que a humanidade inventou lá atrás e até hoje deixa correr solto por aí: o racismo estrutural”, disse ele.

“É triste, mas nossa sociedade é feita todinha em cima disso. Nossos antepassados, ávidos por dinheiro, poder e terra, dizimaram povos, escravizaram pessoas e criaram um sistema de enriquecimento baseado na exploração de vidas humanas”, ensinou. “E por mais longínquo que pareça, nós, os brancos de hoje, ainda nos beneficiamos desse método, porque nenhuma reparação foi dada aos descendentes dos povos escravizados. Pelo contrário. Até o início do século passado, essas pessoas eram proibidas de ter educação, possuir coisas, ter suas culturas respeitadas… E a gente aqui em 2020 precisa olhar pra isso com autocrítica e, principalmente, ação”, afirmou Bruno.

Ele falou sobre a ação da empresa. “Essa semana uma rede de lojas anunciou que contratará apenas pessoas pretas em UM de seus próximos processos seletivos para trainees. Vejo muitos irmãos brancos revoltados com a notícia. Acusam a marca de praticar um ‘racismo reverso’ e não percebem que essa coisinha se contorcendo por se sentir excluído de algo é apenas a grande ficha caindo: nós temos todas as oportunidades e nunca fizemos nadica de nada para quem não tem as bochechas rosadinhas como nós”, relatou.

