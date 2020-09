Esporte Neymar revela que está torcendo para Jojo Todynho em “A Fazenda”: “Virei mais fã”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Continuo rindo muito com a Jojo Todynho… Virei mais fã, que figura”, escreveu o craque Foto: Reprodução “Continuo rindo muito com a Jojo Todynho… Virei mais fã, que figura”, escreveu o craque. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A participação de Jojo Todynho no reality “A Fazenda”, da Record TV, está gerando além de memes e risadas na internet, uma torcida de um jogador muito famoso: Neymar Jr.

O craque do PSG usou o Twitter e revelou que é fã da funkeira: “Continuo rindo muito com a Jojo Todynho… Virei mais fã, que figura”, escreveu ele no micro blog.

Esta semana, Todynho protagonizou uma cena icônica no programa. Ao levar uma bronca da produção da atração, ela pediu que o bispo e dono da emissora, Edir Macedo, enviasse um frasco de óleo ungido para a sede.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte