Celebridades Juliana Paes é diagnosticada com o novo coronavírus: “Assintomática”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz estaria "assintomática", já que está bem e sem sintomas da doença Foto: Reprodução/Instagram Atriz estaria "assintomática", já que está bem e sem sintomas da doença. (Foto: Rrprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz Juliana Paes está com o novo coronavírus. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que entrou em contato com a assessoria de imprensa da artista, ela decidiu fazer o teste por precaução e o resultado deu positivo.

Ainda segundo a equipe de Paes, ela estaria “assintomática”, já que está bem e sem sintomas da doença. Vale lembrar que em abril, Dona Regina, mãe de Juliana, também apresentou a doença. Ela foi tratada em casa e se recuperou.

Sem falar nada sobre o assunto, a morena postou um vídeo no Instagram neste sábado (19) em que mostrou seus cabelos cacheados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades