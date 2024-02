Acontece CAARS Vida levará integração, esportes e serviços para a advocacia em 2024; primeira edição ocorre em Torres

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

O primeiro evento já tem data marcada: no próximo dia 24, em Torres.

A CAARS inicia o ano com novidades para as subseções do interior do Estado. O novo projeto, o CAARS Vida, vai promover a integração, a confraternização e o bem-estar da advocacia das diversas regiões do Estado. Serão atividades esportivas, atrações musicais, palestras, serviços da CAARS e espaço kids disponíveis gratuitamente para a advocacia e estagiários regularmente inscritos na OAB/RS, seus pais e dependentes.

O primeiro evento já tem data marcada: no próximo dia 24, em Torres. Realizado na SAPT – Associação dos Amigos da Praia de Torres (Rua Kalil Sehbe, 5 – Predial), o CAARS Vida é totalmente gratuito. As atividades são promovidas pela Caixa de Assistência em parceria com a OAB Torres.

Esportes

As ações iniciam bem cedo, às 8h, com uma bateria de surf. Em seguida, a partir das 9h, serão desenvolvidas oficinas de esportes de raquetes para os colegas e seus filhos que quiserem aprender e aprimorar seu desempenho nestes esportes.

Ainda na área esportiva, pela manhã, ocorrerão torneios de futebol sete livre (masculino e feminino), tênis dupla e máster (masculino e feminino) e beach tennis dupla livre (masculino e feminino). Os vencedores dos campeonatos receberão premiação ao final das atividades.

Para inscrever sua equipe, basta preencher o formulário disponível neste link. Basta um membro representante para efetuar a inscrição do time. No início dos torneios, cada participante deverá preencher presencialmente uma declaração de aptidão física em que o atleta se responsabiliza por quaisquer riscos, acidentes e/ou problemas fisiológicos que possam ocorrer durante as atividades.

Serviços da entidade

O Ônibus da CAARS estará presente com seus serviços de saúde, como testes rápidos, acuidade visual e atendimento odontológico. O Estúdio CAARS marcará presença produzindo fotos profissionais gratuitas para a advocacia. As sessões acontecerão por ordem de chegada.

A Loja da Advocacia levará seus produtos e souvenires exclusivos do Sistema OAB/RS. O setor de Planos de Saúde e de Convênios estará presente para sanar dúvidas e também para novos contratos com conveniados. Tem alguma indicação de conveniado? Entre em contato com nosso profissional do setor no evento.

Para as crianças, o CAARS Kids estará à disposição com brinquedos infláveis, atividades e monitorias enquanto os papais participam das festividades. Ao final do dia, o evento encerra com festa e churrasco para os presentes.

