Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Redes sociais ultrapassaram a TV pela primeira vez como fonte de informações. (Foto: Reprodução)

De acordo com um documento da Reuters intitulado Institute Digital News Report 2020, o Instagram está caminhando para se tornar uma ferramenta de acesso às notícias bastante popular no mundo. O levantamento, feito com pessoas de 12 países, incluindo o Brasil, registrou a confiança dos usuários com base em como eles consomem notícias em diferentes plataformas.

Assim como no quesito popularidade, que cresceu de 3% para 36% de 2014 a 2020, o Instagram viu sua plataforma ser, em média, 3% mais procurada por usuários que buscam notícias (de 8%, em 2014, a 11%, em 2020) nos 12 países participantes do levantamento. O Brasil, inclusive, é o país que mais consome informações pela rede social, visto que 30% dos 2.058 brasileiros entrevistados relataram que usam o Instagram para isso.

Na mesma direção, o Twitter é outra rede social que presenciou um crescimento significativo, com 17% dos entrevistados brasileiros afirmando usarem a plataforma para consumir notícias. No ano passado, esse número era 15%.

Ainda assim, o Facebook e o WhatsApp representam as redes sociais mais utilizadas para a consulta de informações, com 54% e 48% dos participantes, respectivamente, declarando que consumem notícias nessas plataformas. O WhatsApp, contudo, sofreu uma queda de 5% de 2019 para este ano.

Segundo o levantamento, 2020 representa a primeira vez que as redes sociais (67%) são escolhidas frente a TV (66%) no que diz respeito ao consumo de informações. Por mais que a vitória das plataformas seja por apenas um ponto percentual, isso mostra como as coisas estão mudando no âmbito das notícias.

Stories em duas linhas

O Instagram busca uma nova fórmula para exibir stories na rede social pelo celular. Conforme relatado por alguns usuários do Instagram Stories no Twitter nos últimos dias, os conteúdos efêmeros estão sendo apresentados em duas linhas na página inicial do aplicativo para Android, em vez de uma. A alteração não está disponível para todos.

Os primeiros relatos sobre a novidade começaram a surgir no fim de maio de 2020. De acordo com capturas de tela apresentadas no Twitter, a rede social pretende expandir a área destinada ao Instagram Stories, não se limitando a somente uma linha na parte superior da página principal do app, como é feito atualmente.

As alterações também estão disponíveis para alguns usuários brasileiros, com a interface do aplicativo para Android em português e em inglês. Os relatos, porém, são acompanhados por reclamações devido ao espaço ocupado na tela.

