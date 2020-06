Tecnologia O iPhone 12 não virá com os fones de ouvido na caixa

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O iPhone 12 não vai trazer earphones. Especula-se que é para vender mais AirPods. (Foto: Reprodução)

Um relatório publicado pelo analista Dan Ives, da empresa de consultoria Wedbush, crava que o iPhone 12 e suas variantes não devem acompanhar os tradicionais fones de ouvido com fio EarPods na caixa. Segundo o especialista, a ideia é cortar um pouco o custo final do conjunto – já que o aparelho será naturalmente mais caro por conta da presença do 5G.

A estratégia da Apple é alavancar as vendas dos AirPods, a linha de fones de ouvido sem fio da companhia. Além do modelo convencional e do top de linha (AirPods Pro), a empresa estaria prestes a anunciar o seu primeiro headphone over-the-ear, provavelmente chamado de AirPods Studio. Faz sentido, mas por enquanto a informação deve ser tratada como um rumor.

Essa não é a primeira vez que essa possibilidade é sugerida por um analista. Em maio deste ano, o influente Ming-Chi Kuo já indicou que isso poderia acontecer nessa geração de smartphones. Já em 2019, a especulação do anúncio de um “combo” do iPhone 12 com AirPods chegou a ser ventilado, mas perdeu força com o tempo.

Aumentar as vendas dos AirPods?

Pois bem, apesar dos AirPods serem um produto de sucesso, parece que a gigante Norte Americana quer dar um novo empurrão ao gadget.

Especialmente agora que estamos prestes a dar as boas vindas ao AirPods Studio, os novos headphones sem fios da fabricante. Uma estratégia que que na verdade é muito similar ao que já foi feito na altura do lançamento do iPhone 7, em a Apple decidiu retirar o ‘audio jack’ para apostar na música sem fios. Nessa altura, apesar de já não existir jack de 3.5mm, a Apple continuou a incluir EarPods com fio que se ligavam à entrada lightning do smartphone.

Lançamento

A informação só deve ser confirmada mesmo em setembro, quando a Maçã tradicionalmente revela a nova família de celulares ao público. Já os novos fones podem ser anunciados ainda antes: eles são um dos rumores da WWDC 2020, conferência anual da marca para desenvolvedores, que começa no dia 22 de junho.

Sensor

Desde o lançamento do último iPad Pro, o recurso que utiliza o sensor de profundidade Lidar foi pouco explorado. A função permite escanear ambientes em 3D e deve vir nos novos iPhones, que serão lançados ainda neste ano.

A convenção anual da Apple vai ocorrer de forma remota na próxima semana. Durante a reunião, são aguardados anúncios importantes sobre realidade aumentada. Entre elas, a ampliação das funções do Lidar e como elas devem ser incorporadas nos novos iPhones.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia