Economia Cade aprova que a empresa dona do Burger King compre operação da Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

A Starbucks pertencia à SouthRock, empresa que, além da rede de cafeterias, também possui lojas próprias e franquias de diferentes marcas. (Foto: Reprodução de internet)

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval para que a Zamp S.A., franqueada exclusiva da Burger King e Popeyes, fizesse a aquisição de ativos no Brasil da Starbucks. “Decido pela aprovação sem restrições”, escreveu Alexandre Barreto de Souza, superintendente-geral do Cade em despacho publicado na terça-feira, 23, no Diário Oficial da União, sobre o acordo de R$ 120 milhões.

A Starbucks pertencia à SouthRock, empresa que, além da rede de cafeterias, também possui lojas próprias e franquias de diferentes marcas, tais como Subway e TGI Fridays. Essas operações estão espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e no Distrito Federal.

Desde o final de 2023 a SouthRock está em recuperação judicial. Em outubro do ano passado, a dívida da empresa foi calculada em R$ 1,8 bilhão. O pedido de recuperação judicial foi motivado pela queda nas vendas entre 2021 e 2022, ainda reflexo da pandemia e dificuldade para obtenção de capital de giro, segundo a empresa.

Antes do pedido de recuperação judicial, a SouthRock operava cerca de 140 lojas da Starbucks no País. Pelos dados do Cade, a Starbucks atua hoje com 128 lojas em 37 cidades diferentes do País. A maior concentração delas é na cidade de São Paulo, que possui 42 unidades.

Em seu relatório, o superintendente-geral lembrou que Zamp S.A. é indiretamente controlada pela Mubadala Capital, do governo de Abu Dhabi, e atua como gestora de investimentos com atuação global em diversas áreas. Só no Brasil o faturamento do ano de 2022 foi de R$ 750 milhões, segundo o relatório.

Pela análise do órgão, a participação combinada dos estabelecimentos no setor de foodservice (a Zamp com a Burguer King, e a SouthRock com a Suabway) , em qualquer cenário é inferior ao patamar de 20%, o que não configura concentração de mercado. As informações são do Terra.

Primeira

De acordo com o site da Starbucks, a primeira foi inaugurada em 1971: uma única loja no histórico Pike Place Market de Seattle. De uma loja estreita, a Starbucks oferecia alguns dos melhores cafés em grão recém-torrados do mundo. O nome, inspirado em Moby Dick, recordou o romance de alto mar e a tradição marítima dos primeiros comerciantes de café.

Em 1981, Howard Schultz (presidente e CEO da Starbucks) entrou, pela primeira vez, numa loja Starbucks. Desde a primeira xícara de café Sumatra que Howard se sentiu atraído pela Starbucks, tendo ingressado na empresa um ano depois.

Em 1983, Howard viajou para a Itália e ficou encantado pelos cafés italianos e pelo romance da experiência de café. Ele teve a visão de trazer a tradição dos cafés italianos de volta aos Estados Unidos. Ele queria criar um lugar para conversar e com senso de comunidade – um terceiro lugar entre o trabalho e a casa. Ele deixou a empresa por um curto período de tempo para iniciar seus próprios cafés Giornale e voltou em agosto de 1987 para comprar a Starbucks com a ajuda de investidores locais.

