Cai o ministro que ordenou a morte de 17 milhões de animais na Dinamarca por mutação do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Visons: animal comum no mercado de pele pode ser ameaça ao combate da Covid-19. (Foto: Reprodução/Wikipedia)

A resposta da Dinamarca a uma mutação do coronavírus em sua população de visons custou o cargo do ministro da Agricultura. Mogens Jensen, 57 anos, está deixando a pasta depois de perder o apoio do parlamento, de acordo com um comunicado divulgado por seu gabinete nesta quarta-feira (18).

Sua partida ocorre quinze dias depois que a primeira-ministra Mette Frederiksen disse aos fazendeiros dinamarqueses para começar a abater os 17 milhões de visons do país. Na ocasião, ela disse que a resposta é necessária para combater uma cepa rara do coronavírus que tem o potencial de inviabilizar os esforços globais para desenvolver uma vacina.

Desde então, descobriu-se que a ordem do governo era ilegal. Uma tentativa apressada de montar um projeto de lei de emergência falhou, e o governo só conseguiu aprovar a legislação necessária com uma pequena maioria no início desta semana, após milhões de animais saudáveis já terem sido abatidos.

Frederiksen diz que o vison precisava ser eliminado de qualquer forma. Mas um parlamento quase unido condenou a decisão de seu governo de seguir em frente antes de consultar a legislatura. Jakob Ellemann-Jensen, o líder do principal partido de oposição da Dinamarca, os Liberais, diz que a culpa agora é do primeiro-ministro.

“Frederiksen é o responsável pela ordem ilegal”, disse ele em um tweet. “Ela tomou a decisão e não interferiu para revertê-la quando percebeu que era ilegal. Este caso não termina com a saída de Mogens Jensen.”

Mutação não compromete vacinas

O alerta da Dinamarca de que a mutação do vírus encontrada em seu vison representava uma ameaça particular às vacinas foi contestado. Anthony Fauci, o principal oficial de doenças infecciosas dos EUA, disse que a mutação detectada no vison dinamarquês não compromete as vacinas.

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças disse que a mutação do vírus encontrada na Dinamarca “pode afetar o nível de eficácia geral das vacinas em desenvolvimento”. Mas também apontou para “alta incerteza” e disse que “mais investigações são necessárias em relação à natureza dessas mutações e suas implicações para questões como a eficácia da vacina”.

O parlamento dinamarquês está agora esperando os resultados de uma investigação independente sobre o tratamento da mutação do vison.

Enquanto isso, a indústria de visons do país criticou a decisão do governo de forçar um abate em massa, que diz ter destruído o futuro de uma exportação dinamarquesa altamente respeitada. O governo está trabalhando agora em um pacote de apoio para apoiar os cerca de 3.000 indivíduos empregados na produção de visons da Dinamarca. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

