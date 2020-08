Andrade substitui Paulo Uebel, que anunciou que deixaria o cargo no dia 11 deste mês, junto com o ex-secretário de Desestatização e Privatização Salim Mattar. A saída dos dois foi vista pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma “debandada” e tratada pelo presidente Jair Bolsonaro como “ambições pessoais”.

A nomeação de Andrade foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21) e assinada por Bolsonaro e por Guedes. O nome dele já havia sido anunciado para o posto no dia 13, mas a exoneração de Uebel só foi publicada no dia 18.

Andrade era diretor-presidente do Serpro, empresa pública de tecnologia de informação responsável, por exemplo, pela triagem dos cadastros do auxílio emergencial.