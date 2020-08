As mensagens afirmam haver crédito pré-aprovado para os usuários. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Gaúchos têm recebido ofertas falsas de financiamentos em nome do Ipergs, que atualmente atende pelas autarquias IPE Prev e IPE Saúde, segundo o governo do Rio Grande do Sul.

As mensagens, enviadas pelo telefone celular, afirmam haver crédito pré-aprovado aos usuários. O IPE Prev e o IPE Saúde alertam que não fazem nenhum tipo de oferta de financiamento.

Em caso de dúvidas, os usuários devem sempre consultar o acesso restrito disponível nos sites das instituições: www.ipesaude.rs.gov.br e http://ipeprev.rs.gov.br.