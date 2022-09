Saúde Caipirinha lidera lista de drinques mais calóricos

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Bebidas destiladas, como vodca, tequila, rum e gim, não contêm açúcares ou carboidratos naturalmente. O problema é a quantidade de açúcar colocada. Foto: Reprodução Bebidas destiladas, como vodca, tequila, rum e gim, não contêm açúcares ou carboidratos naturalmente. O problema é a quantidade de açúcar colocada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

“É difícil fazer uma dieta que inclua álcool”, alerta a nutricionista e psicóloga Thais Araújo. A bebida alcoólica tem um impacto muito grande no organismo, já que além do aumento calórico, o consumo causa retenção de líquido e impacta na saúde do intestino e do fígado.

Bebidas destiladas, como vodca, tequila, rum e gim, não contêm açúcares ou carboidratos naturalmente. No entanto, a alta caloria desses produtos vem do açúcar que compõe os drinques, usado geralmente para tirar o gosto amargo. Componentes como leite condensado, caldas, licor, por exemplo, fazem com que o teor calórico suba. É o caso da caipirinha, que tem quase três vezes mais calorias que uma lata de cerveja.

“A vodca não tem tanta caloria, comparando com a cerveja, mas dependendo da fruta que vai formar o drinque, vai ser usado mais açúcar”, diz a especialista, que fala de uma alternativa comumente usada. “Pensando em caloria, em geral, as pessoas optam por tomar gin. Já que quando fazemos um gin tônico, costumamos usar uma tônica sem açúcar. E, às vezes, o indivíduo consegue passar uma noite inteira em algum evento tomando apenas um drinque”, diz a nutricionista.

Beliscando petiscos

Outros problemas são a diminuição da capacidade do nosso corpo de queimar gordura e a má alimentação durante e depois de consumir alguns drinques. Afinal, é comum beliscar petiscos e outros produtos calóricos.

“Sempre que você estiver tomando um drinque, você estará em uma exceção à regra. Quando você faz uma dieta para emagrecimento, geralmente tem uma refeição programada, que é aquela saída para comer uma pizza, um hambúrguer ou algo que não está no planejamento. Algumas pessoas optam por fazer isso com álcool”, afirma a profissional Thais.

“É importante adotar algumas medidas comportamentais para favorecer o consumo moderado e mais seguro das bebidas alcoólicas, como se alimentar antes de beber e intercalar com água, o que inclusive ajuda a minimizar a desidratação”, finaliza.

Calorias

– 1 lata de cerveja (350ml): 115 kcal;

– 1 taça champanhe: 110kcal;

– 1 copo de caipirinha (300ml): 300kcal;

– 1 taça de vinho tinto (120ml): 107kcal;

– 1 dose de uísque: 120kcal;

– 1 dose de gin: 60 kcal (tônica = 110kcal).

