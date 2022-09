Tecnologia iPhone 14 Pro estreia notch menor e ganha função Dynamic Island

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O recurso insere animações que dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos. Foto: Divulgação O recurso insere animações que dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple reduziu o recorte na tela dos novos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, naquela apontada como a maior mudança visual em anos. O antigo entalhe retangular saiu de cena para dar lugar a um novo desenho em formato de pílula que é 30% menor que o do iPhone 13. Com a mudança, a gigante de Cupertino também implementou o Dynamic Island. O recurso insere animações que dão a ideia de continuidade durante a execução de aplicativos de música, mapas, ligação e de redes sociais, por exemplo.

O anúncio no dia 7 deste mês, no Teatro Steve Jobs, no Apple Park – sede da empresa localizada em Cupertino, na Califórnia.

Maior mudança

“Redesenhamos todos os componentes para caber em um tamanho menor, usando 30% menos área”, contou Greg Joz Joswiak, vice-presidente de marketing global da Apple, no anúncio dos novos dispositivos.

A redução do recorte na tela apenas nos modelos mais caros já era algo esperado desde junho, conforme noticiamos. Com isso, os novos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max trazem a maior mudança de visual já vista em smartphones da Apple nos últimos anos, pelo menos na parte da frente.

Na traseira, o desenho segue muito parecido com o dos irmãos das gerações passadas, com o conjunto triplo de câmeras envolto por uma moldura saliente e uma tampa traseira em vidro sem relevo.

O que é o Dynamic Island?

De acordo com a Apple, a função tem o objetivo de mostrar uma prévia das notificações essenciais de um app, sem que isso ocupe espaço maior da tela do aparelho. Além disso, as novas animações podem ser personalizadas e usadas por diferentes aplicativos e recursos do telefone.

Quando o Face ID é acionado, por exemplo, as animações dão a sensação de que o recorte foi expandido. O mesmo ocorre com notificações de ligação e mapas, em que o notch “cresce” para mostrar mais detalhes ao usuário.

“Quando você recebe um alerta, a Ilha Dinâmica se expande para notificá-lo. Nossa ambição é transmitir claramente as informações e apresentar conteúdo e controles sem te distrair do aplicativo em que você estiver usando. Isso funciona em todo o sistema para coisas como confirmar se os seus AirPods estão conectados, silenciar o telefone ou mesmo mostrar que o iPhone está carregando”, Alan Dye, vice-presidente de interface humana da Apple.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia