Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Várias doenças podem afetar o pâncreas. Por isso, é importante estar atento aos sinais.

O pâncreas é uma glândula fundamental para o bom funcionamento do corpo, pois é responsável pela fabricação de insulina e de várias enzimas digestivas. Além disso, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. “Fica em uma reunião chamada de retroperitônio, mais ou menos atrás do estômago, na altura em que se situa o baço”, explica Jorge Sabbaga, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

O pâncreas é dividido em endócrino e exócrino, de acordo com suas funções. “O pâncreas endócrino produz muitos hormônios importantes, como insulina, glucagon e somatostatina, lançando-os diretamente na circulação”, explica o gastroenterologista Marco Antonio Banal Xavier, membro titular da Sociedade Brasileira de Videolaparoscopia.

O pâncreas exócrino, ainda de acordo com o médico, é um “órgão produtor de enzimas e proteínas que aumenta a rapidez das transformações químicas digestivas. Lança diretamente seu conteúdo no intestino, o suco pancreático”.

Sinais de alerta

Várias doenças podem afetar o pâncreas. Por isso, é importante estar atento aos sinais. Os sintomas variam a depender do predomínio da disfunção. Se o pâncreas exócrino for predominantemente afetado, os sintomas principais serão diarreia, perda de peso e perda de gordura nas fezes. Já os sintomas decorrentes do diabetes serão os preponderantes em casos de maior disfunção endócrina.

Pancreatite aguda

A pancreatite aguda é um tipo de inflamação que pode ter inúmeras causas: virais, como caxumba; por alimentação exagerada; libação alcoólica; traumáticas, bem como por cálculos da vesícula biliar que migram pelo colédoco obstruindo o canal do pâncreas, sendo essa a causa mais frequente.

Sintomas: dor abdominal superior que se irradia para as costas, dor abdominal que piora depois de comer, enjoos e vômitos.

Pancreatite crônica

É uma inflamação que se repete. É geralmente causada por uso abusivo e contínuo de bebidas alcoólicas, que leva a um processo inflamatório do órgão. Alguns pacientes portadores de doenças autoimunes e doenças genéticas, como a fibrose cística, também podem desenvolver pancreatite crônica.

Sintomas: dor abdominal superior, perda de peso sem esforço, fezes gordurosas e com odor fétido.

Câncer pancreático

O câncer pancreático pode ter como único sintoma a icterícia (amarelo nas mucosas e na esclera do olho), quando o tumor está localizado na cabeça do pâncreas, pois ele comprime a saída de bile do fígado. Pode ocorrer, também, trombose da artéria que leva sangue para o baço, quando o tumor está localizado no corpo e na cauda do pâncreas. A perda de peso é também uma queixa comum no câncer pancreático.

O diagnóstico destas doenças é realizado pelo médico por meio de exame clínico e de sangue, ultrassonografia de abdômen, endoscopia digestiva alta, ecoendoscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, conforme avaliação do caso específico.

