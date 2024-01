Política Caixa aprova nomes de sete vice-presidentes após costura política com o presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Os nomes foram anunciados em comunicado ao mercado nesta quarta-feira. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os nomes foram anunciados em comunicado ao mercado nesta quarta-feira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal aprovou a nomeação de sete novos vice-presidentes (um deles interino) para a instituição financeira, após acordo costurado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Os nomes foram anunciados em comunicado ao mercado nesta quarta-feira (24). Todos os aprovados são homens. O colegiado é presidido pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

De acordo com integrantes do Palácio do Planalto, as sete vice-presidências vão atender as indicações de PP, PL, Republicanos e PDT. No total, a Caixa tem 12 vice-presidências, das quais sete serão alteradas. Há a previsão ainda de que seja criada uma nova, a vice-presidência de Sustentabilidade.

Os novos vice-presidentes são:

Adriano Assis Matias (Rede de Varejo);

Laércio Roberto Lemos de Souza (Tecnologi e Digital);

Marcelo Campos Prata (Logística, Operações e Segurança);

Paulo Rodrigues de Lemos Lopes (Sustentabilidade e Cidadania Digital);

Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho (Agente Operador);

Tarso Duarte de Tassis (Negócios de Atacado)

Daniel de Castro Borges (Pessoas). Borges é diretor executivo de Pessoas e assumirá o a vice-presidência interinamente.

Quatro dos escolhidos são empregados da Caixa ou se aposentaram recentemente. São eles: Adriano Assis Matias, Laercio Roberto Lemos de Souza, Marcelo Campos Prata e Paulo Rodrigo de Lemos Lopes.

Pedro Ermirio de Almeida Freitas é é empregado do Banco do Nordeste desde 2004. Já Tarso Duarte de Tassis é advogado exerceu o cargo de assessor especial da presidência do Banco Master na área financeira e jurídica.

Alguns dirigentes foram destituídos para acomodar indicações políticas. Segundo o comunicado da Caixa, foram afastados de seu cargos:

Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro, que ocupava a vice-presidência Tecnologia e Digital;

Lucíola Aor Vasconcelos, que estava à frente da vice-presidência Agente Operador;

Mônica dos Santos Monteiro, que estava na vice-presidência Logística, Operações e Segurança;

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça, que ocupava a vice-presidência de Pessoas.

Atualmente, a Caixa está sob comando de Carlos Vieira Fernandes, nome ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e que sucedeu Maria Rita Serrano no comando do banco. O novo presidente tomou posse em novembro do ano passado. Vieira havia sido diretor da Funcef, o fundo de pensão do banco, de 2016 a 2019.

Ele foi indicado pelo Centrão em troca que fez parte da reforma ministerial iniciada pelo petista em setembro para expandir a base de apoio do governo no Congresso. Vieira é aliado do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Inicialmente, Lula indicou que não tinha vontade de mexer no governo até o fim do ano. Entretanto, uma exposição artística na Caixa Cultural em Brasília retratando Arthur Lira em uma lata de lixo acelerou a mudança na estatal. A exposição, que custou R$ 250 mil, foi suspensa pela Caixa.

