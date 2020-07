Economia Caixa começa a pagar nova parcela do auxílio emergencial para inscritos via site e aplicativo

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Para beneficiários do Bolsa Família, quarta parcela da ajuda começou a ser paga na segunda-feira Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Para beneficiários do Bolsa Família, quarta parcela da ajuda começou a ser paga na segunda-feira. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A CEF (Caixa Econômica Federal) começa a pagar nesta quarta-feira (22) uma nova parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do programa inscritos por meio do site e do aplicativo. Também começam a receber os aprovados que fazem parte do Cadastro Único, mas não estão no Bolsa Família.

Para esses beneficiários, a ajuda de R$ 600 será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências começarão a ser liberados a partir de 25 de julho.

Para o público do Bolsa Família, a quarta parcela do benefício começou a ser paga na segunda-feira (20), e segue até o dia 31 de julho. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia