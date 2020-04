Notas Brasil Caixa e Sebrae oferecem crédito ao pequeno empresário

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

A Caixa Econômica Federal anunciou um convênio com o Sebrae para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI). De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a expectativa do banco é disponibilizar o montante de R$ 7,5 bilhões em crédito, valor que representa cerca de 1% da carteira do banco.

