Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

A Caixa Econômica Federal lançou nesta quinta-feira (20), em evento no Palácio do Planalto, uma linha de crédito para a casa própria com taxa de juros fixa. Segundo a Caixa, a nova modalidade de crédito terá taxa de juros de 8% até 9,75% ao ano, válida para imóveis residenciais novos e usados. Poderá ser financiado até 80% do imóvel.

As contratações pela nova linha poderão ser feitas a partir de sexta-feira (21). A Caixa vai disponibilizar R$ 10 bilhões. A linha com taxa fixa não terá correção como outras linhas de crédito, cujas taxas varia de acordo com a TR (Taxa Referencial) ou o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo).

Segundo informou a Caixa, o cliente poderá escolher entre sistemas de amortização SAC, para contratos de até 360 meses, e Price, para financiamentos em até 240 meses. Ainda continuam disponíveis para o público as outras modalidades já existentes de financiamento da casa própria, com taxas corrigidas pela TR ou pelo IPCA.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a modalidade da taxa fixa tem as seguintes vantagens: transferência do risco do cliente para o banco; previsibilidade das prestações; possibilidade de securitização, ou seja, de venda de carteira. Ele disse ainda que o novo modelo alinha o Brasil às práticas de mercados maduros, como os Estados Unidos.

O presidente o Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em seu discurso que a opção de crédito imobiliário com taxas prefixadas é um “passo importante”, por apresentar uma nova opção no mercado.

“Financiamento com taxa pré [fixadas] são importante passo. Queremos mais opções, mais competição e menor custo”, disse. Campos Neto destacou que o lançamento da Caixa foi possível graças ao cenário com taxa de juros e inflação baixa.

