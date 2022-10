Economia Caixa pede maior prazo para liberar empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro do Tribunal de Contas pediu esclarecimentos sobre o consignado. (Foto: Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal solicitou ao Ministério da Cidadania uma ampliação do prazo para liberar o crédito consignado atrelado ao Auxílio Brasil. Atualmente, a Caixa tem dois dias úteis para liberar os recursos aos emprestadores. Com a ampliação, esse prazo deve passar para cinco dias.

De acordo com o banco, o ministério sinalizou que essa ampliação deve ser aprovada – mas isso ainda não foi oficializado.

Na noite de segunda-feira (24), a Caixa informou que, atendendo a uma orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), congelou por 24 horas a liberação de empréstimos nessa modalidade. Esse prazo foi o intervalo dado pelo TCU para o banco dar explicações sobre o consignado do Auxílio Brasil.

Se a ampliação do prazo for oficializada, no entanto, o crédito pode ser liberado apenas na próxima semana.

Recomendação

O pedido para a Caixa apresentar esclarecimentos partiu do ministro Aroldo Cedraz, do TCU.

Cedraz também sugeriu que a Caixa, caso queira, por prudência, pode suspender imediatamente a liberação de novos empréstimos nessa modalidade “como medida de zelo com o interesse público, até que este Tribunal examine a documentação a ser encaminhada e a entenda apta a demonstrar não estarem presentes as graves irregularidades sugeridas na representação”.

O pedido de Cedraz foi feito dentro do processo, aberto a pedido do Ministério Público de Contas, que pediu para o Tribunal analisar os procedimentos adotados pela Caixa para a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil.

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, alegou suposta “utilização com finalidade meramente eleitoral e em detrimento das finalidades vinculadas do banco”.

Furtado também pediu que o TCU adote medida cautelar (urgente e provisória) determinando à Caixa que se “abstenha de realizar novos empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil até que essa Corte de Contas se manifeste definitivamente sobre o assunto”.

Os beneficiários do Auxílio Brasil têm acesso ao crédito consignado desde 11 de outubro. Segundo a Caixa, entre os dias 11 e 20 de outubro o aplicativo Caixa Tem recebeu 206 milhões de acessos. No mesmo período de setembro, foram 25 milhões.

Na semana passada, a Caixa informou que já havia liberado R$ 1,8 bilhão em empréstimos consignados para 700 mil pessoas que recebem o Auxílio Brasil ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), durante os primeiros dias de operação do benefício. A presidente do banco, Daniella Marques, disse que o valor médio dos créditos ficou em torno de R$ 2,6 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia