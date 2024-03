Notas Brasil Caixa prorroga prazo para pagamento de taxa de concurso

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Os inscritos no concurso público da Caixa Econômica Federal poderão pagar o boleto da taxa de inscrição até 5 de abril. Os valores das taxas variam de acordo com o cargo inscrito. As taxas de inscrição custam R$ 50, para posições de nível médio, e R$ 65 para as de nível superior. O prazo anterior terminaria nesta quarta (27).

2024-03-26