Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Uma aposta do Recife (PE) acertou as seis dezenas do concurso 2.705 da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (26), e levou sozinha o prêmio de R$ 118.265.926,76. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o vencedor fez uma aposta simples, de seis números, em uma lotérica. Os números sorteados foram: 02 – 16 – 22 – 27 – 35 – 47.

2024-03-26