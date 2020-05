Mundo Califórnia começará a reduzir o confinamento a partir desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







As autoridades californianas especificarão na quinta-feira (08) as condições sob as quais o fim do confinamento deve começar Foto: Reprodução As autoridades californianas especificarão na quinta-feira (08) as condições sob as quais o fim do confinamento deve começar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Califórnia, o primeiro Estado dos EUA a estabelecer o confinamento para conter o coronavírus, começará a relaxar algumas das restrições a partir de sexta-feira (09), como a reabertura de certas empresas, anunciou o governador Gavin Newsom nesta segunda-feira (04).

“Milhões de californianos seguiram as regras de confinamento e, graças a elas, podemos começar a dar o próximo passo. Este é um sinal muito positivo e só acontece por uma razão: os dados dizem que é possível”, disse o governador democrata durante sua entrevista coletiva diária.

As autoridades californianas especificarão na quinta-feira (08) as condições sob as quais o fim do confinamento deve começar. “Se essas condições forem atendidas e as modificações necessárias forem feitas”, pequenas empresas como livrarias, lojas de discos, brinquedos ou esportes ou até mesmo floristas poderão retomar parcialmente suas atividades”, destacou Newsom.

As atividades de manufatura e logística no setor de varejo também podem retomar, mas escritórios, shopping centers e restaurantes permanecerão fechados. O governador, sob crescente pressão para afrouxar as restrições e reativar a economia do Estado (5º no mundo em termos de PIB), disse que algumas áreas rurais menos afetadas pela epidemia da Covid-19, especialmente no norte, poderiam reabrir mais rápido.

No entanto, esses municípios devem demonstrar às autoridades estaduais que atendem a certos critérios sanitários (leitos hospitalares, exames, etc.). A próxima etapa – reabertura de salões de beleza, pavilhões esportivos, reuniões religiosas – não ocorrerá antes de alguns “meses”, alertou Newsom. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, a Califórnia registra cerca de 55 mil casos de coronavírus e mais de 2,2 mil mortes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo