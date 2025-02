A Câmara de Vereadores de Porto Alegre instalou uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) destinada a investigar o incêndio na Pousada Garoa, que matou 11 pessoas na madrugada do dia 26 de abril de 2024, na avenida Farrapos.

O local tinha contrato com a prefeitura para receber pessoas em situação de vulnerabilidade social. O proponente e presidente da comissão, vereador Pedro Ruas (PSOL), abriu os trabalhos do colegiado na quarta-feira (26). “É com muita alegria que recebo a todos. É um momento de muita responsabilidade de todos nós, é claro”, disse Ruas.

Ele afirmou que a criação da CPI está em consonância com a missão de fiscalizar do Legislativo. De acordo com o vereador, serão examinadas as circunstâncias que levaram ao incêndio. A comissão ouvirá as pessoas envolvidas no caso, tais como o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Social Léo Voigt, o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação, a direção anterior e atual da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e os proprietários da Pousada Garoa.

As reuniões da CPI ocorrerão nas segundas-feiras, pela manhã, no Plenário Otávio Rocha. Na próxima sessão, marcada para o dia 10 de março, às 9h30min, será feita a escolha do vice-presidente e do relator da CPI, além da aprovação do plano de trabalho.

Vereadores membros da CPI

Pedro Ruas (PSOL) – presidente

Alexandre Bublitz (PT)

Coronel Ustra (PL)

Erick Dênil (PCdoB)

Gilvani o Gringo (Republicanos)

Giovani Culau e Coletivo (PCdoB)

Hamilton Sossmeier (PODE)

Marcos Felipi (Cidadania)

Mauro Pinheiro (PP)

Moisés Barboza (PSDB)

Rafael Fleck (MDB)

Ramiro Rosário (NOVO)