Flávio Pereira Câmara deixou morrer a carteira digital de estudante e a MP do Futebol

Por Flavio Pereira | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rodrigo Maia abre polêmica com Abraham Weinbraub. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, ironizou ontem as declarações do deputado Rodrigo Maia em relação às suas críticas ao fato da Câmara dos Deputados ter perdido o prazo para apreciação, dentre outras, de duas Medidas Provisórias importantes, que perderam a validade. Maia, ao criticar Weintraub disse que não era nada pessoal. As MPs a que se refere Weintraub foram elaboradas no período em que ele comandou o Ministério da Educação.

Segundo Abraham Weintraub, “que bom que não é pessoal. Ele (Rodrigo Maia) deixou morrer a carteirinha digital de estudante igualzinho à MP do Futebol. Talvez, debaixo de todas essas camadas, ele esconda um sentimento de ternura por mim”.

Maia faz lobby para entrar no governo

Prevendo o ostracismo que lhe aguarda após a saída do comando da Câmara dos Deputados no início de 2021, Rodrigo Maia vem articulando nos bastidores um lobby para integrar o ministério do presidente Jair Bolsonaro. Este seria o melhor caminho para manter sua visibilidade política.

Falta combinar com o presidente Jair Bolsonaro.

A ministra Damares Alves vem a Porto Alegre

O lançamento da lei 15.460, 26 de março, que cria o Banco de Dados e Imagens de Crianças Desaparecidas, na segunda-feira em Porto Alegre, terá a presença da ministra Damares Alves, Dos Direitos Humanos. A lei é de autoria do deputado Tenente-coronel Zucco, e será assumida como política nacional do ministério dos Direitos Humanos, valendo para todo o Brasil. A ministra participa às 10h, do ato no qual receberá a Medalha da 55ª Legislatura da Assembleia gaúcha, proposta por Zucco.

MP pede arquivamento de processo de impeachment de Marchezan

O Ministério Público não encontrou qualquer prova de supostos crimes do prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Jr. apontados na CPI que tramita na Câmara de Vereadores. Esta conclusão, assinada pelo promotor de Justiça Antonio Kepes, que investigou as denúncias, e pela procuradora Ana Rita Schinestsck, coordenadora de Prefeitos do Ministério Público pede na 4ª Câmara Criminal, especializada em julgar os prefeitos, o arquivamento do processo.

Indiferente a esse movimento do MP, a Câmara deu andamento ontem ao processo de impeachment, um procedimento político, que tem prazo até o dia 9 para ser concluído.

Ministro homologa novo calado do Porto do Rio Grande

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas vem a Porto Alegre segunda-feira, para participar do ato de homologação do novo calado do porto do Rio Grande. Foram dois anos de dragagem e investimento federal de quase R$ 500 milhões, remoção de 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos do canal de acesso. Com isso, o principal porto gaúcho poderá receber navios de maior porte e com maior capacidade do que os limites atuais

Tarcísio Freitas será recebido pelo governador para um almoço de trabalho, seguido de coletiva de imprensa presencial no Palácio Piratini, prevista para as 13h45.

No futuro, o porto de Arroio do Sal

Um outro investimento importante no setor portuário, com capital privado, também começa a se materializar no Rio Grande do Sul. A empresa brasileira Doha Investimentos e Participações S.A. irá administrar e gerenciar o projeto de construção do Porto de Arroio do Sal. A companhia já atua em projetos no setor portuário, inclusive com experiência na implantação de terminais em Itajaí (SC), cidade referência na construção naval brasileira.

O novo porto do Rio Grande do Sul, que contará com 1.200 metros de cais e 30 metros de calado, promete ser um dos maiores e mais modernos empreendimentos da América Latina e poderá atender à próxima geração de navios, com expectativa de 50 anos para frente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira