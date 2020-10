Flávio Pereira Episódio da compra de vacinas “não vai envenenar o ambiente no governo”

Por Flavio Pereira | 23 de outubro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro visitou o ministro Eduardo Pazuello, que se recupera de Covid-19. (Foto: Facebook/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Crise em razão do episódio da compra de vacinas? O presidente Jair Bolsonaro desfez qualquer rumor de setores da imprensa, de que estaria criado um clima de animosidade com a “ala militar” do governo pela sua decisão de desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação a uma suposta compra de vacinas chinesas. Bolsonaro age como um treinador de futebol que tem o time sob controle, e foi categórico: “não existe ala militar no governo, o governo é composto por pessoas que desejam o melhor para o país. O ministro Pazuello não vai sair do governo. O que aconteceu foi um mal-entendido, mas isso não vai envenenar o nosso ambiente. Pazuello é meu amigo particular, e ele é um dos melhores ministros da Saúde que o Brasil já teve”.

Duas mil normas trabalhistas deixam de vigorar

A proposta é arrojada: simplificar duas mil normas trabalhistas, muitas delas obsoletas. A medida visa facilitar a vida do empreendedor e estimular a geração de empregos, segundo o Ministério da Economia, que apenas ontem, já revogou 48 portarias do antigo Ministério do Trabalho. Tudo isso faz parte do programa Descomplica Trabalhista, que foi lançado ontem. Algumas normas existem desde 1940, quando o top eram as máquinas de datilografia, e sequer o aparelho Fax era conhecido.

Governador gaúcho faz último gesto para não perder receita

Prestes a perder R$ 2,8 bilhões em receitas no próximo ano, o governador tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, faz um derradeiro esforço. Agora, convocou a Assembleia Legislativa de forma extraordinária, para votar a manutenção das alíquotas majoradas do ICMS. Esta transformou-se na única saída do governo gaúcho para evitar um colapso nas finanças públicas em 2021. Este aumento do ICMS foi aprovado no governo de José Ivo Sartori (MDB) e prorrogado antes da posse de Eduardo Leite, e, se não for renovado, terminará em 31 de dezembro. Mas o governo encontra sérias dificuldades pra aprovar a prorrogação do aumento destas alíquotas.

Câmara tenta acelerar impeachment de Marchezan

A Comissão Processante da Câmara de Porto legre fez ontem um novo movimento para acelerar a instrução que pode levar à cassação do prefeito tucano da capital gaúcha, Marchezan Júnior. Foi agendado para esta sexta-feira, o depoimento de Marchezan Júnior. O prefeito já obteve judicialmente a decisão para que os autores do pedido de impeachment sejam ouvidos, o que lhe dará mais um fôlego. Câmara e prefeito travam uma corrida contra o tempo: se os vereadores não votarem o relatório final até o dia 9, o processo será arquivado.

Osmar Terra aponta os erros do governo de São Paulo

O comentário é do médico e deputado federal Osmar Terra: “A política contaminou a ciência! São Paulo errou ao se fechar em quarentena, ao suspender aulas por longo tempo, ao prender pessoas por sentar num banco de praça, ao soltar criminosos, ao assustar a população. E erra em apressar a produção de uma vacina que não completou a testagem!”

