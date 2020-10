Colunistas PDT de Ciro Gomes propõe armadilha ao STF

Por Flavio Pereira | 22 de outubro de 2020

Ciro Gomes. (Foto: Reprodução/Facebook)

O cidadão tem direito a escolher livremente se aceita uma vacina chinesa, ou de qualquer outra procedência? Pois o PDT de Ciro Gomes decidiu entrar com a ação para que governadores e prefeitos possam determinar a aplicação compulsória de vacina em todos os cidadãos. Fake news? Não. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6586) protocolada pelo PDT ontem no STF. Na petição, o partido pede que seja autorizado a governadores e prefeitos “a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas no combate à pandemia da Covid-19”. O movimento do PDT abre um precedente perigoso e uma armadilha para o próprio STF capaz de atacar as liberdades individuais do cidadão, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro tem dito publicamente que a imunização não será obrigatória no país.

A polêmica da vacina chinesa

O presidente Jair Bolsonaro expôs ontem o que considera a polêmica sobre “a vacina chinesa de João Doria”:

“Para o meu Governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser COMPROVADA CIENTIFICAMENTE PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE e CERTIFICADA PELA ANVISA.”

“O povo brasileiro NÃO SERÁ COBAIA DE NINGUÉM.”

“Não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem.”

“Diante do exposto, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina.”

Ana Amélia, vítima de fake news

A jornalista e ex-senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP) está denunciando que um vídeo da eleição de 2012, que está sendo compartilhado em várias redes, é fake news. Na ocasião, Ana Amélia brigou com seu partido, o PP, para apoiar a candidata comunista Manuela D’Ávila (PCdoB) à prefeitura de Porto Alegre. A ex-senadora, atual secretária do estado em Brasília contesta o uso do vídeo neste momento. Na eleição de 2020, ela apoia o candidato Gustavo Paim, do PP. O apoio a Manuela efetivamente ocorreu em 2012, mas o uso na atual eleição, configura fake news, sustenta Ana Amélia.

Em Porto Alegre, impeachment de Marchezan ganha novo capítulo

Em nome do princípio da ampla defesa e do contraditório, o juiz Fernando Carlos Diniz, da 4ª Vara da Fazenda Pública, acatou o pedido do prefeito de Porto Alegre, o tucano Marchezan Júnior, para que os autores do pedido de impeachment sejam questionados pelos vereadores e pelo advogado de defesa. O juiz, na sentença, também condenou a Câmara Municipal de Porto Alegre ao pagamento das custas processuais. O processo de impeachment será extinto, caso a Câmara de Vereadores não finalize a instrução e realize o julgamento até o dia 9 de novembro.

Luciano Hang na Forbes

Com uma agenda forte de investimentos no Rio Grande do Sul, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e um dos mais fiéis aliados do presidente Jair Bolsonaro, ganhou nova dimensão no ranking da revista Forbes.

Ano passado, figurava na 36ª. colocação, com patrimônio de R$ 8,26 bilhões.

Em 2020 saltou pra a 10ª. posição, com patrimônio de R$ 18,72 bilhões.

