Rio Grande do Sul Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza exposição do acervo na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Exposição marca o encerramento das atividades institucionais de 2022 relacionadas à produção artística de integrantes da Associação dos Artistas Plásticos da cidade Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini

A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza, de 12 a 16 de dezembro,no Espaço de Exposições Deputado Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Exposição da Representação do Acervo Câmara de Vereadores de Santa Maria. São cerca de 30 obras, com diversas técnicas que abrangem o acervo que se encontra nas dependências do Parlamento Municipal santa-mariense.

A exposição marca o encerramento das atividades institucionais de 2022 relacionadas à produção artística de integrantes da Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria e artistas santa-marienses independentes. A iniciativa leva ao Parlamento Estadual nomes que contam a história e cultura artística da Região Central do Estado retratados em telas e obras de arte.

A abertura da exposição ocorre no dia 12 de dezembro de 2022, às 15h, na Assembleia Legislativa, e contará com a presença do Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Valdir Oliveira, o Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira, no exercício do governo do Estado.

“A Câmara de Vereadores de Santa Maria sente-se honrada com a oportunidade de levar trabalhos locais além das fronteiras da nossa região, pois considera a importância da cultura e de sua influência na percepção de mundo”, destaca Valdir Oliveira, Presidente da Câmara.

Serviço:

Exposição da Representação do Acervo Câmara de Vereadores de Santa Maria

Abertura: 12 de dezembro de 2022, 15h.

Visitação: de 12 a 16 de dezembro de 2022, das 8h30 às 18h30.

Local: Espaço de Exposições Deputado Carlos Santos, na entrada do Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Organização: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria

Mais informações: Alexandra Schimanko (55) 3220 7252 / (55) 9 999511320 – rp@camara-sm.rs.gov.br

