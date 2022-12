Mundo Dina Boluarte assume a presidência do Peru após impeachment de Pedro Castillo

Dina Boluarte, que era a vice-presidente de Pedro Castillo, assumiu a presidência do Peru nesta quarta-feira (7) e, assim, tornou-se a primeira mulher a liderar o país. A nova presidente fez seu juramento no Congresso. O presidente da Câmara, José Williams Zapata, deu a palavra para que ela fizesse o juramento e passou a faixa para ela.

Ao assumir, ela disse que houve uma tentativa de golpe de Estado de Pedro Castillo, e que o Congresso evitou isso. Ela pediu unidade de todos os peruanos, e disse que é preciso conversar e tentar chegar a acordos. A nova presidência anunciou que vai pedir para que o Ministério Público a ajude a tirar “as máfias” do governo, e que o gabinete dela terá “todas as forças democráticas”.

No salão do Congresso havia representantes das Forças Armadas, que foram aplaudidos durante o discurso de Dina.

Como Dina chegou ao poder

Ela chegou ao poder depois que o Congresso aprovou o impeachment de Castillo. Ele foi destituído após uma tentativa de dissolver o Legislativo, decretar estado de exceção e toque de recolher no Peru. A reação no Peru fui rápida: a Suprema Corte chamou a decisão de golpe de Estado, assim como a polícia, as forças armadas e o Ministério Público.

Após a aprovação do impeachment, os deputados convocaram Dina Boluarte para assumir a presidência no próprio Congresso. Os deputados aguardaram a chegada dela.

Quem é Dina

Em julho de 2021, Dina Boluarte foi nomeada por Pedro Castillo ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social do Governo. Ela renunciou ao cargo em novembro deste ano, após mais de um ano no ministério. Ela é da cidade de Chalhuanca, e formou-se em direito.

Ainda como vice-presidente, ela criticou a tentativa de Castillo de fechar o Congresso.

