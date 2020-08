Depois de uma semana de friozinho, Camila Pitanga desfrutou do clima mais quente que fez neste domingo (30) em São Paulo. A atriz compartilhou uma imagem em seu Instagram em que aparece tomando sol no rosto.

“Vitamina D é preciso, muita saúde, linda”, desejou uma fã nos comentários. Também teve seguidor admirado com a beleza natural da atriz, que na imagem aparecem sem maquiagem. “Quanto anos você tem?”, questionou. “Mulher bonita, hein!”, acrescentou outro.

Camilia, que tem 42 anos, passou por momentos difíceis recentemente quando ela e a filha, de 12 anos, descobriram que contraíram malária durante uma viagem para o litoral paulista. No último dia 22, no entanto, ela comunicou os fãs que as duas estavam curadas da doença. “Fizemos a verificação de cura e estamos felizes com o resultado”, avisou na ocasião.