A atriz e ex-secretária especial de Cultura, Regina Duarte, contou aos seguidores dela nas redes sociais neste domingo (30) que quebrou três dentes e passou por uma cirurgia após sofrer uma queda em uma calçada na cidade de São Paulo.

O episódio teria acontecido no dia 13 de agosto em uma “calçada irregular de São Paulo”, com uma “depressão”. Apesar das condições da guia, Regina assumiu a culpa pela queda, pois caminhava enquanto utilizava o celular, que considerou uma arma em potencial.

“O celular pode ser um professor, um fofoqueiro, uma distração, um potencial solucionador, e pode ser, também, uma arma, que deve ser mantida para ser usada em espaços de segurança”, refletiu em uma postagem.

“Há duas semanas, caminhando rapidamente numa calçada irregular de São Paulo, vinha eu digitando uma mensagem que considerava ‘urgente’, e não me dei conta de uma depressão que existia logo ali à minha frente. Resultado: pisei em falso nela, aterrissei de boca no chão. Queixo, nariz, dente, não tive tempo de amortecer a queda. Fui de boca no chão. Resultado: quebrei 3 dentes, muito sangue, a boca cheia de cacos de porcelana”, relatou Regina.

A atriz e ex-secretária disse ainda que os transeuntes que presenciaram o acidente ofereceram ajuda para levá-la a um hospital, mas ela preferiu seguir para casa, de onde já estava próxima.

Regina Duarte entrou em contato com o dentista que a atende há mais de 10 anos para relatar a emergência e receber os primeiros atendimentos, antes de seguir para o Hospital Sírio Libanês, onde passou por uma cirurgia.

“Já com a boca anestesiada por ele segui pro meu cirurgião plástico no pronto-socorro do Sírio, para uma cirurgia de uma hora e meia. Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio”, continuou, agradecendo ao socorro dos profissionais e justificando o relato, que considera um “tema de utilidade pública”.