Celebridades Camila Queiroz usa maiô com recortes estratégicos em praia paradisíaca

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Camila Queiroz está em férias. Foto: Reprodução/Instagram Camila Queiroz está em férias. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Depois de Paris, Camila Queiroz partiu para um novo destino em suas férias. A atriz trocou o friozinho da Cidade Luz pelo calor e as belas praias da República Dominicana.

A musa compartilhou as duas primeiras fotos em Playa Esmeralda na noite de quarta-feira (29). Nas imagens, a beldade aparece usando um maiô com recortes estratégicos nas costas. “Primeiro dia no paraíso”, escreveu.

Nos comentários, não faltaram elogios. “DEUSA”, exaltou Giovanna Ewbank. “Pense em um colírio para os olhos”, brincou um seguidor. “Deslumbrante”, resumiu mais um.

O maridão Klebber Toledo, que acompanha a esposa, também publicou registros em seu perfil no Instagram. “O paraíso é aqui”, disse. Camila Queiroz e Klebber Toledo estão fora das telinhas desde julho do ano passado, após o fim da novela “Verão 90”.

