Yanna Lavigne posta clique de biquíni e fãs elogiam: "Corpo mais sarado do Brasil"

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Yanna Lavigne com um biquíni preto de bolinhas. Foto: Reprodução/Instagram Yanna Lavigne com um biquíni preto de bolinhas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Yanna Lavigne, postou no Instagram nesta quinta-feira (30) uma foto exibindo seu shape supersarado com um biquíni preto de bolinhas. Com uma legenda good vibes, a atriz escreveu: “Bom dia raio de sol. Se quer que aconteça. Agradeça”.

Os seguidores da musa marcaram presença na publicação, lotando os comentários de elogios: “O corpo mais lindo e sarado do Brasil” disse um. “Nem parece que saiu Mada dessa barriga chapada” afirmou outra.

A ex-modelo oficializou a união com o ator Bruno Gissoni em 2018, com quem namorava desde 2013. Os dois são pais de Madalena, de dois anos.

A atriz integrou o elenco de novelas como “Salve Jorge”, além de ter feito participações em “Malhação” e “Avenida Brasil”. Seu último trabalho na TV foi em “O Sétimo Guardião”, no ano passado.

