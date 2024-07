Saúde Caminhar ou correr: para a mesma distância, o que consome mais energia?

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Correr gasta mais energia porque o custo metabólico é maior. (Foto: Freepik)

Você demora 45 minutos para andar 3 quilômetros ou 20 minutos se faz o mesmo percurso correndo. No fim, essas atividades irão queimar a mesma quantidade de calorias? A resposta, de acordo com um artigo publicado no site The Conversation, escrito por Clément Lemineur, Clément Naveilhan and François Dernoncour, pesquisadores da Universidade Côte d’Azur, na França, é “não”.

Correr gasta mais energia do que caminhar, mesmo que a distância final seja a mesma. Isso acontece porque o custo metabólico – energia consumida pelos nossos órgãos para percorrer uma determinada distância – é maior ao correr do que ao caminhar. Este custo metabólico pode ser determinado analisando o oxigênio consumido e o dióxido de carbono produzido em determinada atividade para estimar a quantidade de energia gasta.

A corrida envolve também um movimento vertical do corpo, que não está presente na caminhada.

“Quando corremos, a distância que nosso corpo percorre para cima e para baixo é maior do que quando caminhamos. Para produzir este movimento vertical, os músculos dos membros inferiores têm que gerar mais força, e isso consome mais energia, mas não nos aproxima do nosso destino. Assim, quando corremos, parte da energia gasta é usada para mover o nosso corpo para cima, em vez de para a frente. A energia necessária para percorrer esses 3 km é, portanto, maior para correr do que para caminhar”, escrevem.

Mas, segundo eles, a diferença entre caminhar e correr não se limita ao que acontece durante a atividade em si.

“Cada exercício físico provoca um gasto retardado de energia, que se soma ao gasto durante a atividade”, explicam.

Nesse caso, o gasto adicional após a corrida é mais que o dobro do observado após a caminhada, principalmente devido ao aumento da temperatura corporal e à reposição das reservas energéticas.

Mas, segundo os pesquisadores, isso vale desde que a velocidade de caminhada seja considerar “normal” , o equivalente a cerca de 5 km/h. Já se a caminhada for muito devagar, o gasto calórico final poderá ser maior que o da corrida para percorrer os mesmos 3 km porque o corpo gasta uma certa quantidade de energia por unidade de tempo, independentemente da atividade realizada (conhecida como “taxa metabólica basal).

Por outro lado, se a velocidade de caminhada for muito rápida (mais de 8 km/h), correr será mais eficiente em termos energéticos porque a coordenação necessária para caminhar nessa velocidade faz com que a pessoa precise ativar mais os músculos, sem poder aproveitar a elasticidade dos tendões, como é o caso da corrida.

