Rio Grande do Sul Campanha Apoio Total RS já movimentou mais de R$ 30 milhões em doações para cidades gaúchas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa capta recursos e já beneficiou 34 municípios gaúchos Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 30 dias após o início da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, diversos municípios gaúchos ainda contabilizam os estragos e esperam por doações emergenciais.

De olho nesse cenário, a campanha “Apoio Total RS” buscar captar recursos para a compra de medicamentos, cobertores, colchões, roupas, produtos de higiene e alimentos aos necessitados. Até o momento, a ação já movimentou mais de R$ 30 milhões em donativos, atendendo a 34 municípios gaúchos, além de entidades como Secretarias de Saúde, Corpo de Bombeiros e o Cremers (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul). A iniciativa conta também com uma vaquinha virtual que já arrecadou mais de R$ 5 milhões.

“As doações não se restringiram a recursos financeiros. Recebemos também toneladas de alimentos, medicamentos, cobertores, colchões e itens de higiene pessoal”, relata Victor Sorrentino, médico e empresário idealizador da campanha. “Estes esforços conjuntos nos permitiram atender às necessidades emergenciais de abastecimento de hospitais e abrigos, além de outras demandas críticas da sociedade”, complementa.

Sorrentino esclarece que a operação de distribuição conta com o suporte de forças públicas, como o 18º Batalhão da Brigada Militar de Viamão, o Corpo de Bombeiros, a Base Aérea de Canoas, o Aeroclube do Rio Grande do Sul, o Aeroporto Regional de Caxias do Sul e a Defesa Civil-RS.

“São essenciais na logística e transporte de todas as doações, sejam elas doadas para a nossa campanha ou compradas por nós, por meio dos valores obtidos com a nossa vaquinha”, detalha o médico.

Municípios que ficaram isolados receberam ajuda já nos primeiros dias

Newton Ribeiro da Rosa, diretor médico do Hospital de Parobé, da Secretaria de Saúde do município e da Secretaria de Saúde de Taquara, conta que na primeira semana das enchentes recorreu à campanha para repor insumos médicos essenciais.

“Na primeira semana ficamos vazios, estávamos até sem fios de sutura. Recebemos muita medicação que faltava e insumos hospitalares. Na nossa região, dois hospitais ficaram completamente desabastecidos, em Rolante e Três Coroas, que foram alagados. Igrejinha teve o primeiro piso alagado também. Com essa ajuda pudemos repassar parte para essas localidades atingidas também”, relata Newton.

De acordo com o prefeito de São Sebastião do Caí, Júlio César Campani (PSDB), a cidade teve a farmácia municipal tomada pelas águas e também precisou de apoio. “Essa ajuda foi de fundamental importância para nós, até para que pudéssemos então o nosso estoque regulado e dar condições de atendimento para as necessidades da nossa população”, afirma o prefeito.

A diretora técnica do Hospital Regional de São Jerônimo, Alexandra Daniel, ressalta a importância da ajuda que só pôde chegar por via aérea. “Ficamos ilhados, sem nenhum acesso via terrestre. A única maneira era de avião, e esse suporte foi um dos primeiros a nos mandar suprimentos como medicações, água e fraldas”, relata.

Até o momento, a campanha Apoio Total RS já movimentou 20 aviões e 20 caminhões lotados com toneladas de medicamentos; 5 caminhões com água engarrafada; 18 aeronaves com doações diversas; 5 caminhões pipa e 180 mil litros d´água para 8 hospitais e 4 abrigos; 1 helicóptero alugado; 1 avião alugado; 50 carretas de doações; 53 caminhões com doações; mais de 120 toneladas de alimentos; mais de 50 mil marmitas; 20 mil colchões; 15 mil cobertores; 2 caminhões de brinquedos; conjunto de ferramentas para bombeiros; 60 capas de chuva para a Base Aérea de Canoas; 4 empilhadeiras para a Base Aérea de Canoas; 2 empilhadeiras para a Base Aérea de Santa Maria; 2 empilhadeiras para a Defesa Civil de Porto Alegre e 2 caminhões para a Defesa Civil de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/campanha-apoio-total-rs-ja-movimentou-mais-de-r-30-milhoes-em-doacoes-para-cidades-gauchas-atingidas-pelas-enchentes/

Campanha Apoio Total RS já movimentou mais de R$ 30 milhões em doações para cidades gaúchas atingidas pelas enchentes

2024-06-20