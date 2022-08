Porto Alegre Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos começa segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

As vacinas do calendário podem ser feitas de forma concomitante, incluindo contra a covid. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital gaúcha começa nesta segunda-feira (8), a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação do público não vacinado ou com esquema incompleto de doses do calendário oficial brasileiro, de acordo com a faixa etária.

Também será realizada a campanha de vacinação contra poliomielite dirigida a crianças entre um ano e cinco anos incompletos. A campanha segue até 9 de setembro. O Dia D de mobilização nacional está programado para 20 de agosto.

Em relação à multivacinação não há meta a ser atingida, pois esta etapa servirá para que o esquema vacinal das crianças ou adolescentes seja completado.

Já o público estimado para a gotinha extra da vacina contra a pólio é de 66 mil crianças em Porto Alegre. Neste caso, a meta é atingir 95% do público-alvo. Com a ocorrência de casos mundiais de poliomielite, e considerando a baixa cobertura vacinal, há risco de o vírus da doença voltar a circular no país.

Programa nacional

Com a campanha, o Ministério da Saúde pretende oportunizar o acesso às vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunizações ao maior número possível de pessoas, melhorar as coberturas vacinais no país, contribuir na redução da incidência das doenças imunopreveníveis, manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveníveis e melhorar a cobertura vacinal contra sarampo e febre amarela em áreas com risco de transmissão da doença.

As vacinas do calendário podem ser feitas de forma concomitante, incluindo a imunização contra a covid. A recomendação é de que a situação vacinal das crianças e adolescentes seja verificada pelos pais ou responsáveis em uma unidade de saúde. Toda a rede municipal participará da campanha de vacinação. As unidades de saúde que atenderão no Dia D serão definidas ao longo da campanha, com divulgação oportuna.

Dados de cobertura vacinal

Os números abaixo consideram as doses feitas em crianças com um ano de vida para 2021, em Porto Alegre.

– BCG – 95,71%

– Pentavalente (3ª dose) – 58,37%

– Poliomielite (3ª dose) – 48,46%

– Pneumo 10 (2ª dose) – 63,99%

– Meningo C (2ª dose) – 61,67%

– Rotavírus (2ª dose) – 60,04%

– Febre Amarela (1ª dose) – 42,12%

– Tríplice Viral (1ª dose) – 55,83%

Serviço

– Campanha de multivacinação para menores de 15 anos e de vacinação contra poliomielite (1 ano a 5 anos incompletos).

– Pontos de vacinação: 123 unidades de saúde em Porto Alegre. Os endereços estão disponíveis em prefeitura.poa.br/carta-de-servicos.

