Porto Alegre Transporte coletivo de Porto Alegre terá 678 viagens a mais a partir deste sábado

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Até agora já foram acrescidas 2,27 mil viagens nas linhas de Porto Alegre. (Foto: EPTC/Divulgação)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá ampliar em mais 678 viagens o sistema de transporte coletivo. Com as alterações da 12ª etapa, desde o início da implantação do programa de reestruturação Mais Transporte, foram acrescidas 2,27 mil viagens nas linhas de Porto Alegre. O aumento ocorrerá em dias úteis e fins de semana, o que melhora a frequência do atendimento em toda a tabela, principalmente nas faixas pico manhã e tarde.

“Esse incremento é fruto de um trabalho diário dos nossos técnicos e visa melhorar o atendimento do transporte para o passageiro. Batemos a meta de 2.163 viagens prevista no Mais Transporte e seguiremos promovendo as melhorias necessárias para oferecer mais conforto e um melhor serviço aos usuários dos ônibus”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As novas tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC e a localização da linha, em tempo real, pode ser verificada via função GPS do aplicativo do TRI (Cittamobi).

Alterações a partir deste sábado (6):

Linha 110 – Restinga Nova via Tristeza – mais 14 viagens, sendo 7 viagens por sentido;

Linha 165 – Cohab – mais 14 viagens, sendo 7 viagens por sentido;

Linha 178 – Praia de Belas – mais 26 viagens, sendo 13 viagens por sentido;

Linha 195 – TV – mais 20 viagens, sendo 10 viagens por sentido;

Linha 209 – Restinga – mais 10 viagens, sendo 5 viagens por sentido;

Linha 210 – Restinga Nova – mais 10 viagens, sendo 5 viagens por sentido;

Linha 211 – Restinga Velha – mais 6 viagens, sendo 3 viagens por sentido;

Linha 250 – 1º de Maio – mais 20 viagens, sendo 10 viagens por sentido;

Linha 251 – Alpes – mais 20 viagens, sendo 10 viagens por sentido;

Linha 254.1 – Embratel/Canudos/Cascatinha – mais 36 viagens, sendo 18 viagens por sentido;

Linha 262 – Jardim Vila Nova – mais 14 viagens, sendo 7 viagens por sentido;

Linha 266 – Vila Nova – mais 46 viagens, sendo 23 viagens por sentido;

Linha 274 – Glória/Azenha/Cascatinha – mais 12 viagens, sendo 6 viagens por sentido;

Linha 274.1 – Glória/ Cascatinha/Azenha – mais 18 viagens, sendo 9 viagens por sentido;

Linha 280.1 – Otto/Sábados/Dom/Fer – mais 30 viagens, sendo 15 viagens por sentido;

Linha A19 – Hospital Restinga – mais 13 viagens, sendo 7 viagens BT, e 6 viagens TB;

Linha 210.1 – será substituída pela linha 210;

Linha R10.1 – será substituída pela linha R10, sem alteração do número de viagens;

Linha 624 – São Borja – mais 12 viagens, sendo 6 viagens por sentido;

Linha 633.3 – Costa e Silva/Leão – mais 8 viagens, sendo 4 viagens por sentido;

Linha B25 – Arroio Feijó/Humaitá – mais 4 viagens;

Linha B51 – Parque/Postão IAPI/H. Conceição – mais 2 viagens;

Linha B56 – Passo das Pedras/Aeroporto – mais 6 viagens;

Linha 637.2 – Chácara das Pedras via IAPI – mais 8 viagens, sendo 4 viagens por sentido;

Linha 704 – Humaitá – mais 4 viagens, sendo 2 viagens por sentido;

Linha 704.1 – Humaitá/A. J. Renner/Dona Teodora – mais 4 viagens, sendo 2 viagens por sentido;

Linha 718 – Ilha da Pintada – mais 10 viagens, sendo 5 viagens por sentido;

Linha 346.2 – São José/Santa Catarina – mais 7 circulares;

Linha 347 – Alameda – mais 7 viagens por sentido;

Linha A348 – Alim. Jardim Bento Gonçalves – mais 4 viagens circulares no final da tabela;

Linha A360 – Alimentadora Ipê – mais 3 viagens circulares no final da tabela;

Alterações a partir de domingo (7):

Linha 149.3 – Icaraí/Menino Deus, terá mais 34 viagens, sendo 17 viagens por sentido;

Linha 165 – Cohab, terá mais 12 viagens, sendo 6 viagens por sentido;

Linha 184 – Juca Batista, terá mais 22 viagens, sendo 11 viagens por sentido;

Linha 189 – Padre Reus/Liberal, terá mais 18 viagens, sendo 9 viagens por sentido;

Linha 195 – TV, terá mais 36 viagens, sendo 18 viagens por sentido;?

Linha 209 – Restinga, terá mais 6 viagens, sendo 3 viagens por sentido;

Linha 210 – Restinga Nova, terá mais 8 viagens, sendo 4 viagens por sentido;

Linha 211 – Restinga Velha, terá mais 4 viagens, sendo 2 viagens por sentido;

Linha 266 – Vila Nova, terá mais 36 viagens, sendo 18 viagens por sentido;

Linha 268 – Belém Novo/via Cavalhada, terá mais 8 viagens, sendo 4 viagens por sentido;

Linha 282 – Cruzeiro do Sul, terá mais 10 viagens, sendo 5 viagens por sentido;

Linha 282.1 – Pereira Passos, terá mais 10 viagens, sendo 5 viagens por sentido;

Linha 346.3 – São José/Santa Catarina/DOM/FER, mais 4 viagens circulares;

Linha 347 – Alameda, mais 4 viagens por sentido;

Linha A97 – Alim. Jardim Protásio Alves, ativação com 16 viagens – Atende o Jd. Protásio Alves;

Linha A97.4 – Alim. Jardim Protásio Alves/Alzira Rosa, Ativação com 17 viagens – Atende o Jd. Protásio Alves e Alzira Rosa.

Alterações a partir de segunda-feira (8):

Linha 397 – Bonsucesso, mais 3 viagens BC e duas 2 viagens CB nos picos manhã e tarde;

Linha 429 – Protásio/Iguatemi/Vila Ingá, mais 5 viagens por sentido;

Linha 525 – Rio Branco/Anita/Iguatemi, mais 9 viagens BC e 10 viagens CB;

Linha 671 – Carlos Gomes/Salso, mais 4 viagens por sentido.

