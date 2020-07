Porto Alegre A Campanha do Agasalho de Porto Alegre é prorrogada até o dia 14 de agosto

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Há necessidade maior de roupas limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Campanha do Agasalho de Porto Alegre será estendida até 14 de agosto. As doações seguem no Internacional, entrada pela rua Nestor Ludwig, todos os dias, sempre das 10h às 17h; na Escola do Grêmio, no Centro de Treinamento Parque Cristal (avenida Diário de Noticias, 915), de segunda a sexta-feira, também das 10h às 17h, e em outros pontos de coleta.

A primeira-dama, Tainá Vidal, agradece a todos que já colaboraram. “Tivemos uma mobilização linda até agora. A solidariedade e a empatia dos porto-alegrenses se mostraram intensas. Ainda precisamos de mais e temos certeza que podemos contar com mais um pouco de ajuda”, convoca.

Em função da chegada do frio mais intenso, a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) e a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) buscaram incrementar a distribuição das peças. “Fizemos um chamado para mais voluntários na central de triagem e a resposta foi bem positiva. Assim, mesmo observando o período de quarentena das roupas, poderemos entregar mais rápido os agasalhos para quem precisa”, destaca o secretário Itacir Flores.

Com o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”, a campanha contabiliza 344.117 peças recebidas e a Fasc já distribuiu 93.458 agasalhos para 120 entidades. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Permanecem durante 14 dias em local arejado e ensolarado para só então serem triadas e embaladas. A necessidade maior é de roupas limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. Além disso, a 99 disponibiliza voucher de desconto para corridas até pontos de coleta do Inter e do Grêmio.

