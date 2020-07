Dicas de O Sul Futuro das profissões: PUCRS promove aulas gratuitas online para a comunidade

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Nos dias 7, 8, 9 e 14 de julho, ocorrerão conversas transmitidas ao vivo pelo YouTube da instituição. Foto: Divulgação Nos dias 7, 8, 9 e 14 de julho, ocorrerão conversas transmitidas ao vivo pelo YouTube da instituição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Pensando na nova realidade diante da pandemia, professores das Escolas da PUCRS prepararam uma série de aulas abertas gratuitas sobre o futuro das profissões nas mais diversas áreas do conhecimento e de atuação. As conversas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da PUCRS, em diferentes turnos, possibilitando a participação de todos os públicos.

As aulas são relacionadas aos seguintes segmentos: Comunicação, Direito, Educação, Engenharias, Humanidades, Negócios, Psicologia, Saúde e Tecnologia. Para participar das aulas, é preciso fazer a inscrição neste link. Serão enviadas informações e o endereço para acessar as atividades de acordo com o interesse desejado.

Programação:

7 de julho

Às 10h30, A humanização das profissões e das relações sociais após a pandemia com os professores Inês Amaro da Silva, Andreia Mendes dos Santos e Teresa Cristina Schneider Marques.

Às 18h, Como ficará nossa mente quando a vida voltar? Dicas práticas da neuropsicologia, educação física e nutrição com os professores Ana Feoli, Rodrigo Flores Sartori e Rochele Paz Fonseca.

Às 19h30, Os aprendizados trazidos pela Covid-19 para a área da saúde com os professores Cristina Pio, Eduardo Martinelli de Lima, Giuseppe Potrick, Rafael Baptista e Thais Resende

8 de julho

Às 10h30, Qual o futuro do Direito do Trabalho? com os professores André Jobim, Denise Fincato, Eugênio Hainzenreder, Gilberto Stürmer, Henrique Rocha, João Vicente Rothfuchs, Luiz Antônio Azevedo, Martha Sittoni e Maurício Góes.

Às 16h30, Humanizar o pós-pandemia – O impacto da pandemia na educação | 8 de julho, com os professores Rosane Oliveira Duarte Zimmer, Maria Tereza Amodeo e Marcia Andrea Schmidt da Silva.

Às 19h30, Os Desafios da Gestão na Nova Economia com os professores Augusto Aiquel, Ely Mattos, Jorge Elias e Lélis Espartel.

9 de julho

Às 14h, Comunicação com propósito e a responsabilidade social das marcas | 9 de julho, às 14h, com Claudia Bromirsky Trindade, Denise Pagnussatt e Fabian Chelkanoff Thier.

Às 19h, A importância da Internet das Coisas e da Inteligência Artificial no mundo pós-Covid-19 com os professores Anderson Terroso, Fabiano Hessel e Rodrigo Barros.

14 de julho

Às 14h, A importância do desenvolvimento tecnológico neste momento de pandemia com os professores Karina Ruschel, Marlon Moraes, Odilon Duarte e Sérgio Boscato.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul