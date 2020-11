Porto Alegre Campanha irá arrecadar DVDs para Estação Cidadania na Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Acervo comunitário ficará no espaço Estação Cidadania, no bairro Restinga. Foto: Divulgação/PMPA Acervo comunitário ficará no espaço Estação Cidadania, no bairro Restinga. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Cinemateca Capitólio e Pocilga Filmes recolhem, desta segunda-feira (23), até a próxima sexta-feira (27), doações de DVDs para a formação de um acervo comunitário no espaço Estação Cidadania, no bairro Restinga. A ação integra o projeto Mais Restinga, uma parceria com a Caixa. As doações podem ser feitas na Cinemateca Capitólio, entre as 9h e 17h, mediante agendamento prévio com a coordenadora de Cinema e Audiovisual da SMC, Daniela Mazzilli, pelo telefone 51 98298 0541.

A criação de uma DVDteca no Estação Cidadania é parte da ação Cineclube Quintal, realizada pela Pocilga Filmes, e conta com a apoio institucional da Cinemateca Capitólio, que fará a arrecadação de entrega dos DVDs. O objetivo do projeto é disponibilizar filmes de diversos países e épocas, em mídia física, para os moradores da região.

Projeto Mais Restinga

O projeto Mais Restinga É uma proposta de trabalho social, construída em parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Caixa. O projeto promove atividades inclusivas, culturais, educativas, esportivas e recreativas.

