Rio Grande do Sul Campanha Maio Vermelho visa conscientizar a população gaúcha sobre o câncer de boca

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Capital possui 215 equipes de saúde bucal, distribuídas em 102 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O câncer de boca é o quinto tipo de câncer mais frequente em homens, mas também ocorre em mulheres. Apesar disso, uma parcela significativa da população desconhece a doença que tem como principais causas o tabaco, as bebidas alcoólicas e a exposição desprotegida à radiação solar. A boa notícia é que muitos desses fatores podem ser evitados, o que representa uma possibilidade de prevenir a doença.

Contudo, a maioria dos casos é diagnosticado em estágios avançados. Em função disso, cerca de 50% das pessoas com câncer de boca morrem em até 5 anos após o diagnóstico. Contudo, quando as lesões são identificadas na fase inicial, o índice de cura pode alcançar até 90%.

Desta maneira, alertar e informar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce é a melhor forma de modificar esta realidade. Este é o objetivo do Maio Vermelho, campanha alusiva ao dia 31 de Maio, Dia de Luta Contra o Câncer de Boca. O projeto, que nasceu no Rio Grande do Sul, mobiliza a área da Odontologia do estado na luta contra o câncer bucal .

As iniciativas visam orientar a população quanto à existência da doença, suas causas e a importância de procurar um profissional para o exame preventivo e diagnóstico precoce. Nesse sentido, um dos alertas principais é sobre os cuidados individuais: toda a pessoa que apresentar na boca alguma ferida ou mancha que não cicatrize há mais de 15 dias, mesmo sem dor, deve procurar um cirurgião dentista para realizar o exame clínico preventivo.

Na rede pública de saúde, profissionais qualificados estão mobilizados para, durante o mês de maio, receber a população para esclarecimento e realização de exames. Além disso, ao longo de todo o ano, as equipes de saúde bucal estão à disposição nas Unidades de Saúde espalhadas pelo estado. Caso alguma lesão seja identificada, o paciente poderá ser encaminhado para um especialista nos Centros de Especialidades Odontológicas ou em outros centros de referência.

O projeto Maio Vermelho é uma ação conjunta da Secretaria Estadual de Saúde, das Faculdades de Odontologia, Secretarias Municipais de Saúde e do Projeto TelessaúdeRS – UFRGS.

Atendimento

Dia 31 de maio, Dia Nacional do Combate ao Câncer Bucal, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em parceria com os cursos de Odontologia, vai promover exames bucais gratuitamente para a população no Largo Glênio Peres e em frente ao Hospital da Restinga, das 9h às 16h, e na Associação Brasileira de Odontologia (Rua Furriel Luiz Antônio de Vargas, 134 – Mont’Serrat), das 9h às 12h e das 14h às 18h. Em Porto Alegre, as Unidades de Saúde estão abertas diariamente para receber os pacientes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul