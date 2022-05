Rio Grande do Sul Projeto leva qualificação empreendedora a jovens que cumprem medida socioeducativa na Fase

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Vinicius Mendes Lima, idealizador da Besouro Agência de Fomento Social, foi o primeiro palestrante da iniciativa. Em formato on-line, o encontro reuniu 85 jovens de 13 unidades do estado. Foto: Divulgação/Fase Foto: Divulgação/Fase

Aconteceu nesta quinta-feira (19) a aula magna de Vinicius Mendes Lima, idealizador da Besouro Agência de Fomento Social, inaugurando a parceria técnico-pedagógica da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) com a Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul (JARS) para a aplicação de programas de empreendedorismo junto a jovens privados de liberdade.

Batizado de MetamorFASE, o projeto-piloto se inspira na experiência de sucesso da Junior Achievement de Minas Gerais, que certificou, desde 2014, mais de cinco mil jovens do sistema socioeducativo e adultos do sistema prisional do estado. O MetamorFASE vai oferecer mentorias, oficinas e programas com temas ligados ao empreendedorismo, educação financeira e preparação de jovens para o mercado de trabalho, qualificando-os com certificação.

Em formato on-line, o primeiro encontro reuniu 85 jovens de 13 unidades do estado, incluindo os da cidade de Porto Alegre. Vinícius falou sobre empreendedorismo e perspectivas de futuro para os adolescentes, além de destacar a importância dos estudos para que sejam bem-sucedidos. Autor da metodologia ByNecessity, o palestrante é responsável pela criação de cerca de 45 mil negócios, em mais de 900 favelas de todo o Brasil e outros 26 países no mundo, gerando um impacto econômico maior que R$ 2 bilhões.

Já a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas organizações de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. No Rio Grande do Sul, existe há 26 anos e já impactou mais de um milhão de jovens gaúchos. Mais de 85% dos alunos atendidos pela instituição são da rede pública e/ou acompanhados por organizações assistenciais.

A parceria integra as ações alusivas ao aniversário da Fase, que completa 20 anos no dia 28 de maio.

