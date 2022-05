Política Campanhas de Lula e Bolsonaro intensificam contatos com diplomatas estrangeiros

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embaixadas têm a tarefa de traçar cenários em caso de reeleição de Bolsonaro, retorno de Lula ou vitória de outro candidato. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As duas principais campanhas presidenciais reforçaram, nas últimas semanas, uma disputa por contatos com diplomatas de outros países. Embaixadores estrangeiros também intensificaram a troca de informações com os representantes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e dos candidatos da terceira via. O objetivo, de um lado, é buscar informações sobre o processo eleitoral brasileiro; do outro, conseguir dar o recado das campanhas aos principais países que observam o Brasil com interesse e preocupação.

As eleições brasileiras são um tema cada vez mais forte nos meios diplomáticos. Entre os países cujos representantes pediram reuniões com as campanhas estão Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, França e Alemanha. Na quarta-feira, a embaixadora em Brasília indicada pelo presidente Joe Biden, Elizabeth Bagley, tratou do assunto durante sabatina no Senado americano. Diante dos ataques de Bolsonaro ao sistema de votação, ela disse que as instituições brasileiras estão preparadas para superar as dificuldades que podem ocorrer durante o processo eleitoral.

Na outra mão, os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF) estiveram recentemente num almoço com cerca de 14 embaixadores estrangeiros no qual, segundo confirmou um dos participantes, “buscaram deixar bem claro que o governo não é golpista, e sim democrático”.

Já aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o senador Jaques Wagner (PT-BA), têm conversado com embaixadores e defendido a necessidade de ampliar o número de observadores internacionais — até agora, os únicos confirmados são da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Como informou a coluna de Lauro Jardim, Wagner se reuniu recentemente com os representantes dos Estados Unidos e da França, com o intuito de criar uma espécie de cerco internacional pró-legalidade do processo eleitoral brasileiro. Na semana passada, o secretário de Relações Internacionais do PT, Romênio Pereira, teve conversas nas embaixadas de Reino Unido, Japão, Ucrânia, Rússia e Bulgária. Em todos os encontros, ele expressou a confiança nas urnas eletrônicas e defendeu que haja observadores internacionais, “porque, em todo momento, o presidente questiona o resultado”.

“Diferentemente do que aconteceu na última eleição americana, quando o Brasil foi um dos últimos a reconhecer a vitória de Biden, acho que no Brasil, seja o resultado que for, ele será reconhecido imediatamente por mais de 90% dos líderes mundiais, reduzindo o risco de contestação interna”, aponta o secretário do PT, que já foi recebido em mais de 70 embaixadas.

Do lado bolsonarista, Kicis e Zambelli, no recente almoço com embaixadores estrangeiros, falaram sobre as observações que integrantes das Forças Armadas fizeram sobre o processo eleitoral, que consideram importantes, e sobre dúvidas em torno das urnas eletrônicas. Houve uma clara intenção de explicar esses questionamentos, mas, ao mesmo tempo, afirmar que elas são democratas e não golpistas. As duas deputadas também frisaram que suas posições não representam “uma ameaça à institucionalidade”. Estavam presentes representantes de embaixadas europeias, latino-americanas e de Washington.

Representantes das embaixadas têm a tarefa de traçar cenários em caso de reeleição de Bolsonaro, de retorno do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto ou de uma vitória de um outro candidato que consiga romper a polarização. Nas conversas, os diplomatas abordam a preocupação com a instabilidade no período eleitoral e buscam saber planos dos candidatos à Presidência sobre temas diversos como comércio exterior, meio ambiente, economia e a implementação da tecnologia 5G de telefonia celular. Outros temas são propostas para a Amazônia e a política ambiental, mercado de câmbio, inflação e política de preços da Petrobras.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política