Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

O Palmeiras venceu o Brasileirão 2022 faltando ainda três rodadas para o final do torneio. (Foto: Cesar Greco)

Na última quarta-feira (2), o Palmeiras conquistou o seu 11º título do Brasileirão. A derrota do Inter para o América-MG e a goleada de 4 a 0 aplicada pelo time paulista sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, fizeram com que o Verdão batesse um novo recorde na competição com um feito histórico e inédito.

Ao conquistar o título que faltava sob o comando do treinador Abel Ferreira, o Palmeiras se tornou o único clube a levantar a taça do Brasileirão em seis décadas distintas, superando o Flamengo, que conquistou em cinco.

O Verdão foi campeão brasileiro nas décadas de 1950, 1960, 1970, 1990, 2010 e 2020. Já o time rubro-negro venceu em cinco, sendo elas 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010.

Os dois clubes, inclusive, agora disputam a Supercopa do Brasil em 2023, já que um venceu o Brasileirão e o outro a Copa do Brasil. Nessa decisão, a equipe carioca vai tentar se aproximar das conquistas nacionais do Verdão, que soma 16 contra 15.

Hendecacampeão brasileiro, o Palmeiras ainda tem três compromissos para encerrar a temporada: Cuiabá, América-MG e Inter. Até aqui, o Verdão é dono do melhor ataque (63 gols feitos) e a melhor defesa do torneio (22 sofridos).

Trajetória vitoriosa

O Palmeiras se sagrou campeão brasileiro e aumentou o número de conquistas com o técnico português Abel Ferreira. Com base nas competições disputadas até o momento, o clube somou mais de R$ 500 milhões em premiação em dois anos de trabalho de Abel. Confira os valores detalhados:

— Campeão Libertadores-2020 – A partir das oitavas de final – R$ 107 milhões (cotação da época) + R$ 12 milhões (Crefisa) = R$ 119 milhões;

— 7º lugar no Brasileirão-2020 – R$ 23,1 milhões;

— Campeão da Copa do Brasil-2020 – R$ 66,9 milhões + R$ 6 milhões (Crefisa) = R$ 72,9 milhões;

— 4º lugar no Mundial de Clubes-2020 – R$ 11,37 milhões;

— Vice Supercopa do Brasil-2021 – R$ 2 milhões;

— Vice Recopa Sul-Americana-2021 – R$ 4,2 milhões;

— Vice Paulistão-2021 – R$ 1,154 milhão;

— Eliminado 3ª Fase da Copa do Brasil-2021 – R$ 1,7 milhão;

— Campeão Libertadores-2021 – R$ 126 milhões + R$ 12 milhões (Crefisa) = R$ 138 milhões;

— 3º lugar Brasileirão-2021 – R$ 29,7 milhões;

— Vice Mundial de Clubes-2021 – R$ 20,84 milhões;

— Recopa Sul-Americana-2022 – R$ 8,25 milhões;

— Campeão Paulistão-2022 – R$ 5 milhões + R$ 4 milhões (Crefisa) = R$ 9 milhões;

— Eliminado Oitavas de Final Copa do Brasil-2022 – R$ 4,9 milhões;

— Eliminado Semifinal Libertadores-2022 – R$ 39,6 milhões;

— Campeão Brasileirão-2022 – R$ 45 milhões + R$ 10 milhões (Crefisa) = R$ 55 milhões;

— Prêmio total: R$ 540,71 milhões.

Sub-20

O time Sub-20 do Palmeiras venceu o Inter por 2 a 0, neste sábado (5), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, está na final da competição. Além de um gol contra, o zagueiro Naves balançou as redes em terras gaúchas. O placar agregado terminou 4 a 0.

Na grande decisão da Copa do Brasil da categoria, o Verdão vai encarar o Flamengo, que eliminou o Ceará na semifinal. O duelo será realizado em jogo único, com data e local ainda não definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Verdão tem a melhor campanha geral da Copa do Brasil Sub-20. O time comandado por Paulo Victor Gomes venceu as sete partidas que disputou pelo torneio, com 20 gols marcados e apenas um sofrido. O artilheiro da equipe alviverde na competição é o atacante Wendell, com três tentos.

