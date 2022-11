Futebol Grêmio e Inter disputam neste domingo a partida de volta da final do Gauchão feminino

5 de novembro de 2022

O empate em 1 a 1 na última quarta-feira deixou a decisão aberta para este domingo. (Foto: Max Peixoto/FGF)

A decisão do Campeonato Gaúcho Feminino de futebol será neste domingo (6), na Arena do Grêmio. Grêmio e Inter se enfrentam, às 13h45min, em duelo válido pelo segundo jogo da final. Na partida de ida, disputada no Beira-Rio na última quarta-feira (2), os dois clubes empataram em 1 a 1.

Dono das melhores oportunidades no primeiro duelo, o Tricolor abriu o placar com Lais, em cobrança de pênalti. As Gurias Coloradas não desistiram e, mesmo com uma jogadora a menos, buscaram a igualdade nos acréscimos, com Isabela, ampliando para 14 partidas o período de invencibilidade sobre o rival.

Agora, quem vencer o jogo da volta conquistará o Gauchão. Novo empate leva a decisão para as penalidades. O Inter busca o quarto título consecutivo, enquanto o Grêmio tenta retomar a hegemonia estadual após ter vencido pela última vez em 2018.

Veja como foi a partida de ida

Mesmo sendo o primeiro capítulo da decisão, as equipes não pouparam forças e saíram ao ataque. Apesar da postura ofensiva, as chances claras surgiram somente na reta final antes do intervalo. Aos 39, o Grêmio consolidou a boa atuação em chutaço de Karla Alves que explodiu na trave. Logo depois, nova oportunidade tricolor: Pati Maldaner cabeceou na área e a bola saiu muito próxima à meta de Mayara. O Inter respondeu nos acréscimos em finalização de longe de Capelinha defendida por Lorena.

O Grêmio seguiu superior e, no primeiro ataque do segundo tempo, conseguiu abrir o placar. Cássia finalizou sem goleira e Tamara interceptou com o braço: pênalti e expulsão. Lais cobrou com categoria: 1 a 0. Logo na sequência, a própria Lais finalizou com perigo. Cassia também quase ampliou em cabeçada após escanteio.

O Inter não conseguia criar chances claras e viu a goleira Mayara errar em uma saída de bola. Pati Maldaner iria empurrar para as redes, mas Isa Haas salvou as donas da casa. Apesar do domínio do rival e da inferioridade numérica em campo, as Gurias Coloradas não desistiram. Aos 51, após cruzamento na área, Isabela dividiu com a defesa e deixou tudo igual na decisão.

