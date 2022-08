Campeão mundial de jiu-jítsu por oito vezes, o brasileiro Leandro Lo Pereira do Nascimento, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante um show no Esporte Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (07). Após o disparo, o atleta foi hospitalizado e teve a morte cerebral confirmada.

Segundo o advogado da sua família, Ivan Siqueira Junior, o crime ocorreu depois que o lutador teve uma discussão com um homem durante a apresentação do grupo de pagode Pixote. Para acalmar a situação, conforme o advogado, Leandro Lo imobilizou o homem. Depois, quando estava se afastando do atleta, o assassino sacou uma arma e atirou na cabeça do lutador.

O advogado revelou que, após o tiro, o agressor ainda deu dois chutes em Leandro Lo, que estava caído, e fugiu. Pouca gente ouviu o barulho do tiro porque o som estava alto no local.