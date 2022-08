Brasil Governo federal lança campanha de combate à violência contra as mulheres

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

"Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher e denunciar", disse a ministra Cristiane Britto Foto: Valter Campanato/Agência Brasil "Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher e denunciar", disse a ministra Cristiane Britto. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou, neste domingo (07), a campanha Agosto Lilás para promover o combate à violência doméstica contra as mulheres.

A iniciativa visa conscientizar a população brasileira sobre a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Por meio da veiculação de inserções na TV aberta e nas redes sociais, as mulheres serão instruídas sobre as formas de denunciar as agressões, como ligações para a central de atendimento 180, e os direitos previstos na Lei Maria da Penha, que completou 16 anos neste domingo.

Em Tocantins, Piauí, Mato Grosso do Sul e Acre, Estados com os maiores índices de feminicídios, as ações da campanha também serão divulgadas no rádio, nos ônibus e em outdoors. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a divulgação também ocorrerá em elevadores de edifícios residenciais e no transporte público.

De acordo com a ministra da Mulher, Cristiane Britto, todos os tipos de violência podem ser denunciados pelo telefone 180. “A campanha enfatiza que, enquanto você está no elevador, oito mulheres são agredidas no Brasil. Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher e denunciar. O ministério disponibiliza o canal gratuito Ligue 180, que pode ser acionado por qualquer pessoa para salvar uma mulher”, alertou a ministra.

As chamadas para o número 180 são gratuitas. Além da central, o ministério também recebe denúncias por meio do site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do aplicativo Direitos Humanos, do Telegram (digitando na busca “Direitoshumanosbrasil”) e pelo WhatsApp, por meio do número 61-99656-5008. O atendimento está disponível 24 horas por dia.

