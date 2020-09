Agro Campeonato Domados do Pampa mostra o melhor do cavalo árabe na Expointer

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2020

Mais de 40 cavalos árabes participam das provas. Foto: Fernando Dias/Seapdr Mais de 40 cavalos árabes participam das provas. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

Os cavalos árabes são presença garantida na Expointer e as provas finais do Campeonato “Domados do Pampa” ocorrem em Esteio. Neste ano, 80 cavalos foram inscritos na feira para participar da disputa e 48 estão presentes no Parque de Exposições Assis Brasil.

As provas são realizadas diariamente e vão até a sexta-feira (2), quando ocorre a competição final e a premiação. Elas começaram no sábado (26) e incluem as seguintes categorias: cinco tambores, cross country, combinada, rédea espelhada, rédea campeira, seis balizas, três tambores e a de morfologia funcional. No sábado (3) está prevista a prova de confraternização “Cavalo & Carro”.

“O Campeonato movimenta o segmento equestre, apresenta as principais características do cavalo árabe e sua aptidão esportiva”, destaca a presidente da Associação Gaúcha do Cavalo Árabe (AGCR), Fernanda Camargo.

Para ela, a realização da Expointer é importante para garantir o encerramento de um ciclo que dura o ano inteiro e que, se fosse interrompido, traria prejuízos econômicos em 2021 e até em 2022.

O cavalo árabe é a segunda maior raça do Rio Grande do Sul, atrás do cavalo crioulo. Os maiores centros de criação estão nas regiões metropolitana, serra e litoral.

As provas podem ser acompanhadas no canal 3 da plataforma digital.

