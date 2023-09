Tecnologia Canais do Telegram agora podem publicar stories

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

O recurso tem o objetivo de evitar o excesso de posts. (Foto: Reprodução)

O Telegram liberou nessa sexta-feira (22), a publicação de stories em canais junto com um modo de impulsionamento. O recurso tem o objetivo de evitar o excesso de posts e permitir que os usuários determinem quais canais podem publicar mais stories no aplicativo. No entanto, o sistema de impulsionar canais está disponível apenas para os assinantes de versão Premium do mensageiro, que tem um custo de R$ 12,49 por mês.

Os canais do Telegram terão um número limitado de publicações por dia, mas podem ampliar esse volume ao receber impulsos dos seus seguidores. Na prática, os canais terão direito a um story adicional por dia ao subir de nível na plataforma.

De acordo com a companhia, os assinantes Premium poderão retirar os impulsos oferecidos a um canal após 24 horas caso mudem de opinião.

Em seu canal no mensageiro, o CEO Pavel Durov informou que a ideia é trazer outras novidades para o sistema de impulsionamento no futuro. “Os impulsos vão desbloquear outros recursos para os canais, como reações personalizadas, status de emoji ou planos de fundo personalizados. Além disso, vamos apresentar outras maneiras de os canais obterem impulsos”, escreveu o executivo.

Os canais podem solicitar o impulsionamento para seus seguidores com o envio de link que pode ser obtido dentro das configurações do aplicativo em Perfil do Canal > Mais > Estatísticas > Impulsos.

Durov afirma ainda que “canais com assinantes reais não devem ter dificuldade em conseguir os boosts, enquanto aqueles com seguidores falsos podem sofrer”. Segundo o CEO, os canais que agregam uma grande quantidade de usuários vão precisar de mais impulsos para destravar mais stories.

Motivos para usar o Telegram

Segundo mensageiro mais usado no mundo, o Telegram tem a difícil missão de se mostrar melhor que o WhatsApp. Existem muitas pessoas que preferem o Mensageiro Azul, mas ainda há muito trabalho para conquistar o público e convencê-lo a sair do aplicativo em que estão confortáveis.

O Telegram é uma plataforma de comunicação completa, oferecendo desde papos rápidos por chat em texto a chamadas de voz de vídeo e comunidades com milhões de pessoas. Apesar disso, existem funções que destacam o serviço em comparação aos outros e que podem convencer você a experimentá-lo — e, quem sabe, adotá-lo como padrão.

Confira agora 5 motivos para usar o mensageiro:

5. Recursos de ponta;

4. Praticamente o mesmo em qualquer lugar;

3. Fotos na qualidade original;

2. Stickers e emojis são melhores;

1. Mais personalizável.

Mas nem tudo são flores. Assim como qualquer outro serviço online, o Telegram também tem seus pontos negativos. Antes de escolher um mensageiro ideal, vale conferir cinco motivos para não usar o Telegram e, quem sabe, até conferir as razões que tornam o WhatsApp a plataforma mais famosa.

