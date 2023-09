Acontece Curso de letramento digital para trabalhadoras domésticas está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Sucesso do projeto que ensina noções de informática em Porto Alegre gerou turmas em outras capitais do país. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Idealizado por UniRitter, Themis e Fenatrad, o Mulheres Tech, programa gratuito de letramento digital para trabalhadoras domésticas, foi ampliado em 2023 para outras instituições de Ensino Superior do ecossistema Ânima. Além de Porto Alegre, está sendo aplicado neste ano no Rio de Janeiro (IBMR), em Salvador (UNIFACS), em São Paulo (USJT) e no Recife (UNIFG).

A formação que visa à alfabetização digital tem carga horária de 120 horas. Em Porto Alegre, as aulas serão às quartas-feiras à noite, no campus Fapa da UniRitter, a partir de 27 de setembro. As inscrições podem ser feitas no link bit.ly/alfdigpoa até o dia 25 de setembro.

Durante o curso, são repassadas informações sobre introdução ao mundo e ao pensamento digital, manuseio e utilização de ferramentas tecnológicas básicas de comunicação, desenvolvimento de competências a partir de mecanismos lúdicos de tecnologia e de habilidades como comunicação, desenvolvimento pessoal, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Jornada de empoderamento

As aulas são ministradas por estudantes da instituição, sob supervisão dos professores e de profissionais da Themis, além do acompanhamento da Ânima Lab Hub. As participantes ainda têm a oportunidade de vivenciar formações práticas, usar ferramentas tecnológicas do dia a dia e aplicativos. A iniciativa é mais do que um programa de treinamento tecnológico, trata-se de uma jornada de empoderamento que visa quebrar barreiras e criar oportunidades para as trabalhadoras.

Curso de letramento digital para trabalhadoras domésticas está com inscrições abertas

2023-09-22