Saúde Câncer: futuro do tratamento pode estar no tomate e na batata

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Os glicoalcaloides, substâncias do tomate, batata e outras plantas, têm potencial terapêutico contra o câncer. (Foto: Reprodução)

Conforme a ciência e a medicina avançam, os cientistas buscam tratamentos cada vez mais inovadores para o câncer. Atualmente, a maioria das soluções terapêuticas causam dano não apenas ao tecido canceroso, mas também às células saudáveis, causando efeitos adversos muito sérios nos pacientes.

Uma das mais novas possibilidades está nos glicoalcaloides, substâncias bioativas presentes em diversos vegetais da família Solanaceae, como batatas e tomates, que tem muito menos efeitos colaterais. Cientistas da Universidade Adam Mickiewicz, da Polônia, têm explorado o potencial de tratamento do câncer contido na substância.

A cura pela natureza

A busca por remédios que sejam letais às células do câncer, mas inofensivos às nossas nos levou a voltar às plantas medicinais utilizadas no passado para tratar diversas condições. Pensando nisso, pesquisadores analisaram 5 glicoalcaloides: solanina, chaconina, solasonina, solamargina e tomatina, presentes na extração das Solanaceae.

Além de plantas comestíveis, como batatas, tomates, pimentas e pimentões, essa família também contém algumas tóxicas, já que produzem alcaloides para se proteger de animais herbívoros. Utilizando esses venenos na dose correta, no entanto, podemos virar o potencial ao nosso favor. Os glicoalcaloides, por exemplo, têm potencial de inibição do crescimento de células cancerosas, potencialmente matando-as também.

Com isso, podemos criar futuros tratamentos para controle da doença e melhora do prognóstico de pacientes: estudos in silico (simulando processos naturais com simulação computacional) já mostraram que os glicoalcaloides não são tóxicos e não arriscam danificar o nosso DNA e nem causar tumores no futuro, embora existam riscos de afetar o sistema reprodutivo.

E mesmo que não seja possível substituir completamente os tratamentos atuais, poderemos usar terapias combinadas no futuro, que aumentarão a eficiência das práticas terapêuticas comuns. Para isso, é preciso conhecer a fundo o potencial dos glicoalcaloides. Após testes in vitro e in vivo, os cientistas já determinaram que as substâncias solanina e chaconina da batata, em especial, são seguras e promissoras para uso em humanos.

Para que servem as substâncias

Os tubérculos, no entanto, precisam de condições de temperatura e luz ideais no cultivo para ter a quantidade correta de glicoalcaloides. A solanina previne a metástase e tem o potencial de frear a conversão de compostos carcinogênicos em carcinógenos no corpo. Pesquisas específicas em células de leucemia mostram que ela também consegue matar células do câncer quando utilizada em doses terapêuticas.

Já a chaconina pode tratar sepse devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, e a solamargina inibe a multiplicação de células de câncer de fígado e atinge as células-tronco do câncer, o que gera um papel substancial em remédios de resistência à doença. A solasonina, por outro lado, pode ser encontrada em várias plantas, e acredita-se que ataque as células-tronco do câncer da mesma maneira. Por fim, a tomatina regula o ciclo das células, podendo matá-las, o que evidencia o potencial dos tomates no tratamento.

