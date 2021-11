Porto Alegre Candidatas à Embaixadora dos 250 anos são apresentadas em passeio pelo Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

Vencedora será conhecida no próximo domingo, às 17h, no Auditório Araújo Vianna Foto: Cesar Lopes/PMPA Vencedora será conhecida no próximo domingo, às 17h, no Auditório Araújo Vianna. (Foto: Cesar Lopes / PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

As 26 candidatas à Embaixadora dos 250 de Porto Alegre foram apresentadas no final da tarde desta quarta-feira (24), no Cais Embarcadeiro. O encontro, com direito ao pôr do sol do Guaíba, seguiu a bordo do Barco Cisne Branco.

O passeio foi oferecido pela proprietária, Adriane Hilbig, e contou com a presença de familiares, da produtora responsável pelo concurso e integrantes da prefeitura.

Para o secretário Extraordinário para os 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki, o encontro demonstra que não existe uma vencedora e todas mulheres participantes representam de alguma forma a cidade.

“Essas mulheres de todas as etnias, classes sociais, regiões de Porto Alegre e idades são a cara do que construímos nesses 250 anos. A história delas é a nossa história também. Todas aqui já são embaixadoras”, disse.

A escolha da Embaixadora, que vai representar a cidade nos eventos dos 250 anos, ocorre no próximo domingo (28), às 17h, no Auditório Araújo Vianna.

